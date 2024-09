Reuters Donald Trump en Kamala Harris

NOS Nieuws • vandaag, 10:06 Hoe deden Harris en Trump het in debat? 'Harris komt presidentieel over'

De Democratische presidentskandidaat Kamala Harris wordt gezien als de winnaar van het debat tussen haar en de Republikein Donald Trump. De huidige vicepresident van de Verenigde Staten lijkt ook winst te hebben geboekt in hoe de Amerikaanse kiezer over haar denkt, al zijn de uitkomsten nog pril en de verschillen niet groot.

Volgens verschillende Amerikaanse media en het Amerikaanse publiek kwam Harris beter uit het debat. Volgens Politico was Harris de overduidelijke winnaar en uit een snelle CNN-enquête onder geregistreerde kiezers die het debat bekeken, kwam Harris als winnaar uit de bus: 63 procent wees naar Harris, en 37 naar Trump. Voorafgaand aan het debat waren dezelfde kiezers precies gelijk verdeeld over de verwachting welke kandidaat sterker zou presteren.

Ook de conservatieve nieuwszender Fox News noemt haar de duidelijke winnaar van het debat, maar had tegelijkertijd kritiek op de moderatoren, die de uitspraken van de twee presidentskandidaten factcheckten.

Harris werd bijgestaan "door twee moderatoren van ABC News die blijkbaar de behoefte voelden om vrijwel alles wat de voormalige president zei te factchecken", meldt columnist Doug Schoen, die daarna meteen de kanttekening maakt dat er nog niets bepaald is. "Hoewel Harris naar mijn mening duidelijk het debat heeft gewonnen, is het helemaal niet duidelijk dat dit debat, slechts 56 dagen voor de verkiezingen, een fundamentele invloed zal hebben op de uitkomst van 5 november."

Hoewel het een momentopname betreft, heeft Kamala Harris, die voor veel Amerikanen nog een onbekende is, wel haar visitekaartje af kunnen geven. "De vraag was op voorhand: is ze wel competent genoeg?", zegt Amerika-kenner Kenneth Manusama in het NOS Radio 1 Journaal. "Ik denk dat ze duidelijk heeft laten zien dat ze op het debatpodium hoorde en dat ze ook presidentieel was."

Bekijk hier een samenvatting van het debat:

2:12 Oekraïne, Israël, abortus en 'honden eten': het verhitte debat tussen Trump en Harris

Harris wist Trump ook af en toe uit de tent te lokken, zegt Manusama. "Het probleem met Trump is dat hij genoeg had om Harris aan te vallen. Maar het probleem bij Trump is dat zodra je hem op zijn ego gaat bespelen, dan kan hij zich helaas niet inhouden en vervalt hij in defensieve opmerkingen en komt hij niet toe aan zijn eigen verhaal."

Ook zei Harris dat Trump heulde met dictators als Poetin, dat hij er zelf één wilde zijn, en dat mensen als Poetin hopen dat Trump opnieuw president zou worden. "Ze zette zichzelf vervolgens neer als een sterke leider die wel zou optreden tegen tegen dit soort dictators. En dat is iets waar gematigde Republikeinen en onafhankelijke kiezers naar kijken: hoe doet ze het op buitenlandbeleid?"

Huisdieren eten

Wat volgens Manusama wel opviel, is dat de ABC News-presentatoren wat kritischer waren richting Trump: "Dat ligt een beetje aan wat Trump allemaal zegt, ze moesten hem factchecken. Maar een paar keer hadden ze wel kritischer kunnen zijn richting Harris, en doorvragen, bijvoorbeeld op het Israël-Gaza dossier."

Zowel Harris als Trump ontweek vragen, waarbij Trump probeerde het debat richting het onderwerp immigratie te sturen, zag Manusama. "Maar ja, dan komt hij met een verhaal over de huisdier-etende emigranten in Springfield. Dat komt dan ook niet helemaal aan en zeker niet als je dan vervolgens ook nog wordt gefactcheckt door de moderatoren."

Bekijk die uitspraak en de correctie van de moderator:

1:27 Trump zegt dat immigranten honden eten, Harris lacht erom

Het debat was ook belangrijk voor de presidentskandidaten om de zwevende kiezers voor zich te winnen. Daarin is Trump volgens Manusama niet geslaagd. "Donald Trump heeft nu denk ik al problemen om zijn eigen kernsupporters goed aan te spreken en te zorgen dat die gaan stemmen. En ik heb eerlijk gezegd geen enkele handreiking gehoord richting de gematigde Republikeinen, onafhankelijke kiezers of laat staan een Democraat."