Grote brand in autobedrijf in Oosterhout onder controle

In een autobedrijf in Oosterhout, ten noorden van Nijmegen, heeft een grote brand gewoed. Inmiddels is de brand onder controle. Er raakte niemand gewond, meldt de veiligheidsregio.

De brandweer was met groot materieel aanwezig om het vuur te bestrijden. Zo werd onder meer vanuit een hoogwerker geblust. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zei vanochtend tegen Omroep Gelderland dat de brand vooralsnog alleen woedde aan de achterkant van het gebouw en niet in de showroom. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend.