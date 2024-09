Australië wil een minimale leeftijd voor kinderen op sociale media

Australië correspondent Meike Wijers in het Radio 1 Journaal:

"Er wordt heel veel onderzoek gedaan, in heel de wereld, maar ook in Australië, waaruit blijkt dat sociale media een heel negatief effect hebben op veel jongeren. Uit onderzoek van een commissie blijkt dat bijna de helft van de jongeren negatieve ervaringen heeft gehad op sociale media. Uit dat onderzoek is ook gebleken dat kinderen die veel op sociale media zitten minder gelukkig en minder tevreden zijn over hun leven. Die commissie heeft bij de regering erop aangedrongen daar iets tegen te doen.

De overheid kijkt naar een manier om de verantwoordelijkheid bij socialemediabedrijven te leggen. Bijvoorbeeld door een wet die bepaalt dat de bedrijven kinderen moeten weren en hun hoge boetes oplegt als dat niet gebeurt.

Ze willen de leeftijdscontroles invoeren door bijvoorbeeld toestemming te eisen van ouders, of kinderen te laten bewijzen hoe oud ze zijn, bijvoorbeeld met een identificatiebewijs. Ook wordt er gekeken naar het gebruik van bepaalde gezichtsscanners, zodat met biometrische data kan worden vastgesteld hoe oud iemand is."