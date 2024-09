EPA James Earl Jones in 2009

NOS Nieuws • gisteren, 23:40 Acteur James Earl Jones (93), stem van Darth Vader, overleden

De Amerikaanse acteur James Earl Jones is op 93-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn agentschap bevestigd aan verschillende Amerikaanse media. Jones leende zijn onmiskenbare stemgeluid aan vele films en personages, waaronder aan Star Wars-schurk Darth Vader.

Jones had een carrière van ruim zestig jaar en is een van de weinige acteurs die alle grote Amerikaanse entertainmentprijzen heeft gewonnen. Het was een onverwacht levenspad voor een boerenjongen uit Mississippi die dusdanig stotterde dat hij vaak moest opschrijven wat hij wilde zeggen, schrijft het Amerikaanse blad Variety.

Na de middelbare school lukte het hem van het stotteren af te komen, en in zijn studietijd raakte hij geïnteresseerd in toneel. In 1958 stond hij voor het eerst op Broadway in New York. In de jaren zestig kwam zijn doorbraak in het theater en op televisie. Vanaf 1966 was hij de eerste zwarte acteur die een terugkerende rol had in de soap As the World Turns.

This is CNN

Zijn roem vergaarde hij als de stem van Darth Vader in de originele Star Wars-trilogie. Ook in latere Star Wars-films, uit 2005 en 2016, was hij te horen. Jones leende zijn stemgeluid andermaal aan Mufasa in de Disney-klassieker The Lion King. En zelfs wie Jones nooit hoorde in films, kon zijn stem kennen uit de televisiereclames van de Amerikaanse nieuwszender CNN ("This is CNN").

De acteur speelde ook rollen in bekende films als Coming to America (en het vervolg op die film uit 2021), Conan the Barbarian en The Hunt for Red October. Hij ontving in 2012 een Oscar voor zijn hele oeuvre.

Jones gaf Star Wars-filmmaatschappij Lucasfilm in 2022 toestemming om zijn stem voor het karakter Darth Vader in de toekomst te blijven gebruiken. Dat gebeurt met behulp van oude opnames en kunstmatige intelligentie.

Bekijk hieronder een aantal fragmenten van Darth Vader in de Star Wars-films: