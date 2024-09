NOS Sport • vandaag, 18:24 Paralympiërs na succesvolle Spelen terug in Nederland: 'Nog steeds euforisch'

1:55 Paralympische equipe weer in Nederland: 'Gefeest, aangemoedigd en weinig slaap'

De paralympische equipe van Nederland is teruggekeerd uit Parijs. Met een karrenvracht aan eremetaal (56 medailles) kwamen de sporters aan in Scheveningen, waar ze worden gehuldigd.

Van die 56 medailles waren er 27 goud van kleur. Een van de paralympisch kampioenen is tafeltennisster Kelly van Zon. "Ik heb nog steeds een euforisch gevoel", zei Van Zon, die voor de vierde keer op rij paralympisch goud won.

Van Zon kwam boog in de finale een 2-0 achterstand in games en een 3-7 achterstand in de potentieel beslissende game om. "Onwerkelijk dat ik 'm nog pakte. Nog geen flauw benul hoe dit kon." Ze zegt dat de wedstrijd nog "een blur" is en dat ze die binnenkort gaat terugkijken.

Lof voor Parijs

Ook had ze lof voor het Franse publiek, dat haar hartstochtelijk steunde. Van Zon was niet de enige met superlatieven voor het publiek. "Het Franse publiek was fantastisch", aldus kogelstootster Lara Baars.

"Zo vet. Dit had ik nog nooit ervaren", zei Baars over het sporten voor tachtigduizend toeschouwers in het Stade de France. Haar stem heeft het hoorbaar heel lastig gehad de laatste weken: "Hard gefeest, hard aangemoedigd en weinig slaap."

1:16 Tafeltennisster Van Zon pakt in Parijs vierde paralympische titel op rij

Ook voor atlete Fleur Jong was het "gaaf" om te sporten voor zoveel toeschouwers "Dat heeft Parijs goed gedaan." Ze won goud bij het verspringen en op de 100 meter en zei met een "heel goed" gevoel in Scheveningen te staan. Maar ook een beetje moe.

"Er was zeer veel publiek, dat vond ik vooral heel erg opvallend", zei handbiker Jetze Plat, goed voor drie gouden medailles, die ook wijst op de toegenomen media-aandacht. "Je ziet dat er weer een stapje is gemaakt."

Op bezoek bij koning

Morgen gaan de sporters onder meer op bezoek bij koning Willem-Alexander, die voor de Paralympische Spelen niet naar Parijs was afgereisd. Dat vindt Jong jammer. "Ik had hem graag gezien, dus ik zie hem graag in LA", verwijst ze met een grote glimlach naar de volgende Spelen in Los Angeles in 2028.

Huldiging bij de NOS Vanaf 11.10 uur is de huldiging van de paralympische sporters te zien via een livestream op NOS.nl en de NOS-app. Om 16.25 uur een samenvatting te zien op NPO 1. De medaillewinnaars en hun coaches worden eerst gehuldigd in de Glazen Zaal, waar ze onder meer worden toegesproken door minister-president Dick Schoof. In de middag ontvangt de koning de sporters op Paleis Noordeinde.

Over koning gesproken: baanwielrenner Tristan Bangma mag zich met drie medailles de Nederlandse koning van deze Spelen noemen. Waar anderen pronken met hun plakken, zitten die van Bangma nog in zijn rugzak.

Dit betekent niet dat hij er minder blij mee is. Hij zegt dat de verwachtingen hooggespannen waren, omdat er wel rekening mee werd gehouden dat de Nederlander meerdere gouden medailles zou pakken. "De druk zat erop".

Bangma wil het niet alleen over zijn medailles hebben, maar ook over de "prachtige" sfeer in het olympisch dorp. "Ik heb een ontzettend mooie tijd gehad. We hebben elkaar gestimuleerd."

De trotse chef de mission Esther Vergeer zegt dat vierde worden op de medaillespiegel "bizar" goed is voor zo'n klein land. Ze zegt dat investeringen "in de details van topsport" voor succes hebben gezorgd. Ze verwijst naar bijvoorbeeld innovaties in rolstoelen, blades en voedingsprogramma's.

Kiezen voor een specifieke sportprestatie wil ze niet, dat is volgens haar net zoals kiezen tussen kinderen.

Niets te klagen over koninklijke familie

Vergeer springt nog wel in de bres voor de koninklijke familie. "Wij hebben veel bezoek gehad van prinses Margriet, die draagt de paralympische sport een warm hart toe en is heel betrokken. En de koning eigenlijk ook. Hij feliciteert ons met alles en wacht ons morgen op. Wat dat betreft niets te klagen. We weten dat ze meeleven."

Dat de koning niet is geweest, begrijpt Bangma heel goed. "Ik denk dat hij het superdruk heeft."

Baars is vereerd dat ze op bezoek mag bij de koning, maar vindt het jammer dat hij er in Parijs niet was. "Wie weet ga ik dat morgen nog even zeggen", roept ze vrolijk.

"Het maakt mij niet uit", zegt Van Zon over de afwezigheid van de koning in Parijs. "Vrienden, familie, mensen die dicht bij mij staan waren daar, dat vind ik veel belangrijker."