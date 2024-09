AFP De schoonmakers bezig op zo'n 110 meter hoogte

NOS Nieuws • vandaag, 11:32 Grootste Boeddhabeeld van Japan heeft weer schone oren

Het grootste Boeddhabeeld van Japan kan er weer een jaartje tegenaan. Twee schoonmakers in klimuitrusting hebben het Ushiku Daibutsu-monument zijn jaarlijkse gezichtsbehandeling gegeven.

De twee schrobben ieder jaar vogelpoep en stof van het enorme beeld. Met zijn 120 meter hoogte was de Ushiku Daibutsu bij voltooiing in 1993 het grootste beeld wereldwijd. Hoewel het in 2008 werd ingehaald door twee nog grotere Boeddha's elders, staat het nog altijd in de top-5.

Het Vrijheidsbeeld kan er met zijn 46 meter net niet drie keer in en de Boeddha zou ook precies boven de 112 meter hoge Utrechtse Dom uitpiepen.

AFP De Ushiku Daibutsu

Het bronzen beeld werd in 1993 in de stad Ushiku opgericht om de belangrijke boeddhistische stroming te eren die hier in de 13e eeuw ontstond. Jaarlijks trekt het 600.000 bezoekers, die met een lift een museum in de borstkas kunnen bezoeken en genieten van het uitzicht op 85 meter hoogte.

Schoonmakers Kazuyoshi Taguchi (54) en Kazumi Minowa (51) zoeken het nog hogerop: door een gat in het hoofd komen ze tussen de 480 haarbolletjes van een meter op de scalpel terecht, waarna ze abseilen naar het gezicht. Het is een taak die beiden al een kwart eeuw uitvoeren.

AFP Een luikje in het linkeroog van de Boeddha geeft toegang tot het gezicht

"We hadden aanvankelijk geen idee hoe we het beeld moesten schoonmaken en ondervonden veel problemen", herinnert Kazuyoshi Taguchi zich. "Zo tolden onze lichamen door de wind."

Al het materiaal dat ze nodig hebben, rond de 150 kilo zwaar, moeten ze zelf naar boven slepen. Hoewel er traditioneel bamboebezems worden gebruikt om Boeddhabeelden te reinigen, zijn die voor deze klus te klein. De mannen gebruiken hogedrukwaterpistolen, zonder schoonmaakmiddel omdat dat het metaal zou kunnen aantasten.

AFP Tussen de bolletjes haar door zakken ze naar beneden

Tempelfunctionaris Masahiro Maekawa is blij als de mannen weer zijn langsgeweest en een blinkende boeddha achterlaten, zegt hij tegen het Franse persbureau AFP, die het ritueel dit keer vastlegde. "We zien het als een moment om na te denken over het afgelopen jaar en een nieuwe periode fris te beginnen."

AFP Kazuyoshi Taguchi en Kazumi Minowa aan 't werk