Zittend president Algerije wint zoals verwacht verkiezingen, veel vragen over uitslag

Fraudebeschuldiging

Ook over de opkomstcijfers zijn de nodige vragen. In eerste instantie zei de kiescommissie dat de opkomst 48 procent was, later lieten functionarissen weten dat slechts 5,6 miljoen van de ongeveer 24 miljoen stemgerechtigden een stem hadden uitgebracht. Dat opkomstcijfer zou zelfs nog lager zijn dan de 39,9 procent bij de verkiezingen in 2019.