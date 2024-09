AFP Kendrick Lamar bij een optreden vorig jaar in New York

NOS Nieuws • vandaag, 21:38 Kendrick Lamar verzorgt halftimeshow Super Bowl 2025

Rapper Kendrick Lamar verzorgt volgend jaar februari het optreden in de rust van de Super Bowl. De zogenoemde halftimeshow is een traditie bij de finale van het American footballseizoen, waar doorgaans vele miljoenen mensen naar kijken.

Lamar bevestigt het nieuws in een video op sociale media. "Rapmuziek is nog steeds het genre met de meeste impact. En ik zal de wereld laten zien waarom. Ze hebben de juiste gekozen."

"Weinig artiesten hebben zoveel invloed gehad op muziek en cultuur als Kendrick Lamar", zegt hoofd muziek van American footballbond NFL Seth Dudowsky. Voor Lamar wordt het niet zijn eerste optreden bij de Super Bowl. Hij was er in 2022 ook al bij, toen deed hij de show samen met Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem en Mary J. Blige.

De 37-jarige Lamar brak in 2012 door met het album good kid, m.A.A.d city. Daarna volgde succes op succes; Lamar won onder meer 17 Grammy's en een Pulitzerprijs voor zijn album DAMN. Dat was de eerste keer dat die prijs niet naar een klassieke- of jazzmuzikant ging.

Het afgelopen jaar kwam hij vooral in het nieuws vanwege zijn openlijke 'battle' met de Amerikaanse rapper Drake. Lamars disstrack Not Like Us werd een grote hit in de VS.

Tiësto bijna eerste Nederlander

Vorig jaar verzorgde Usher de halftimeshow. Toen keken er in Amerika 123 miljoen mensen naar het evenement. Daarmee was het het meest bekeken televisieprogramma sinds de maanlanding in 1969.

In die show zou ook DJ Tiësto een optreden geven, maar de Nederlander zegde twee dagen van tevoren af vanwege een "noodgeval in de familie".

De Super Bowl is op 9 februari in New Orleans.