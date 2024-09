NOS Sport • vandaag, 09:55 Geen vierde medaille Plat op paralympische marathon: 'Ik huil omdat ik kapot ben'

Jetze Plat was op de paralympische marathon op zoek naar "een nieuwe prikkel" en die heeft hij gekregen. Na 42.195 meter door het centrum van Parijs finishte de Nederlander als negende. Het goud ging voor de derde keer op rij naar de beresterke en oppermachtige Zwitser Marcel Hug.

Geen vierde medaille dus voor Plat op de Paralympische Spelen in Frankrijk: het is gebleven bij de drie gouden die hij eerder op de triatlon, de tijdrit en de wegwedstrijd won. Zondagochtend was hij blij dat het voorbij was.

"Het was vanaf het begin een lijdensweg", zei Plat ontroerd. "Ik heb 42 kilometer lang op het rooster gelegen. Ben helemaal naar de klote. Ik huil misschien meer dan normaal, maar dat is gewoon omdat ik kapot ben."

Hoe goed Plat zou zijn op de marathon wist hij zelf ook niet helemaal. Na zijn driemaal goud in Tokio 2021 was hij op zoek naar een nieuwe uitdaging, een nieuwe prikkel, en die vond hij op de marathon, in het wheelen.

Verliezen doet Plat niet vaak, maar wheelend op de marathon gebeurde dat plots wel. Een vreemde ervaring. "Het is heel vervelend dat ik weer eens verloor, maar daar was ik misschien ook wel naar op zoek; het weer willen winnen", zei Plat voorafgaand aan de Spelen.

En: "Dat winnen lukt nog niet, het is een heel sterk veld op de marathon, maar ik heb al wel op het podium kunnen komen bij stadsmarathons. Het maakt me wel nieuwsgierig hoe ver ik kan komen."

Goud 'silver bullet'

In Parijs bleek zondag dat Plat nog niet mee kan met de beste wheelers. Na tien kilometer had Plat al 1.06 minuut achterstand op koplopers Hug uit Zwitserland en Jin Hua uit China, die er al vroeg samen vandoor waren gegaan.

"Ik mis gewoon snelheid en zat meteen al op een gat", pufte Plat uit na de finish. "De snelheid van die mannen ligt veel hoger. Mijn hartslag zat meteen door het dak. Het was op."

Suzuki (links) en Hua feliciteren elkaar met een medaille

Plat reed vanaf het begin van de wedstrijd achterin het veld van dertien deelnemers in de T54-klasse. De vaart die de koplopers hadden, was te hoog. Halverwege had Plat een achterstand van ruim vier minuten op koploper Hug.

"Na 20 kilometer dacht ik al: kijken of er ergens een opening in het hek zit. Maar ja, zo ben ik niet. Ook op slechte dagen moet je doorgaan. Het enige waar je aan denkt is klap voor klap, die klote Champs-Elysees-steentjes over en finishen."

Regelwijziging

"Het was geen superdag en mijn voorbereiding op de marathon was niet ideaal, met de regelwijziging." De federatie besloot kortgeleden dat de rolstoelen waar wheelers in zitten aan de achterkant niet meer mogen uitsteken. Nadelig voor Plat, die halsoverkop een nieuw aangemeten zitje moest krijgen en weinig tijd had te wennen aan een nieuwe 'opgevouwen' racehouding.

De trainingstijd ontbrak en Plat begon zondagochtend in Parijs aan zijn eerste marathon van het jaar.

"Ik heb veel tijd gestoken in het handbiken en triatlon, dan is dat misschien de rekening van vandaag. Ik wist dat de kans op een medaille heel klein was, maar je hoopt tegen beter weten in toch om mee te doen. Maar het zijn geen pannenkoeken."

Op dikke achterstand van Hug finishen, is geen schande voor Plat, want weinig wheelers kunnen mee met de 'Swiss silver bullet', zijn bijnaam vanwege de glanzende zilveren helm die hij al van kinds af aan draagt.

De Zwitser racet al sinds hij een jaar of tien is en verliest zelden. In Parijs pakte de meervoudig wereldkampioen op allerlei atletiekafstanden zijn derde marathontitel op rij. Van suggesties van fans om een gouden helm te dragen wil Hug niets weten. Hij houdt het bij een zilveren helm. Het goud hangt wel om de nek.

De Zwitser finishte de marathon na 1.27.39. Bijna vier minuten voor Jin Hua (zilver) en de Japanner Tomoki Suzuki (brons). Hug was twaalf minuten sneller dan Plat, die zijn nieuwe uitdaging gevonden heeft.

Was het te ambitieus, Plats doel om vier medailles te halen? "Het was te ambitieus als ik niet drie keer goud had gepakt", zei Plat. "Geef me een paar uurtjes en dan ben ik wel blij met de Spelen."

