NOS Nieuws • vandaag, 04:20 Persoon verdronken in Aalsmeer tijdens grote vuurwerkshow

Tijdens een drukbezochte vuurwerkshow op de Westeinderplassen in Aalsmeer is zaterdagavond een persoon in het water terecht gekomen en overleden. Het slachtoffer belandde vermoedelijk in de buurt van het Surfeiland in het water, schrijft NH Nieuws.

Rond middernacht werd het slachtoffer door hulpdiensten in het water aangetroffen, naar de kant gebracht en gereanimeerd. Dat bleek tevergeefs, over de identiteit van het slachtoffer is niks bekendgemaakt.

Duizenden toeschouwers

Tijdens de vuurwerkshow stonden duizenden toeschouwers op de kades en in bootjes op het water. Eén van de aanwezigen was Julia Jellema (29) uit Kudelstaart. "Het vuurwerk was nog bezig, toen de eerste brandweerwagen richting de boei reed, richting het restaurant. We dachten toen nog dat het een brandje was."

"Er stonden honderden mensen omheen", vertelt ze. Behalve de brandweer en Reddingsbrigade zag ze ook mensen met surfboards op het water naar het slachtoffer zoeken.

Hoe het slachtoffer te water is geraakt, is nog onbekend. Volgens Jellema werd er op zo'n vijftig meter van het Surfstrand gezocht, in een gebied dat niet toegankelijk was voor boten van toeschouwers. "Uiteindelijk werd het strand ontruimd", vertelt ze.

Eerdere incidenten

Het ongeluk van zaterdagavond is het derde dodelijke incident op de Westeinderplassen in twee jaar. Een jaar geleden, in september 2023, verdronk een 44-jarige Poolse man bij het Surfeiland. Dat gebeurde op een warme zomerdag. Ook toen waren er veel getuigen.

Eerder deze zomer overleed een 20-jarige man nadat hij was overvaren door een speedboot. Het slachtoffer werd met zware verwondingen uit het water gehaald en overleed later in het ziekenhuis.