AP Bij de crash in de buurt van Soest (Noordrijn-Westfalen) vielen twee doden

NOS Nieuws • vandaag, 01:13 • Aangepast vandaag, 07:45 Binnen een dag drie vliegtuigongelukken in Duitsland, drie doden

In Duitsland zijn gisteren drie mensen om het leven gekomen toen op verschillende plekken drie kleine vliegtuigen neerstortten. Twee vliegtuigjes crashten in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, een in Hessen.

In de buurt van Soest, in Noordrijn-Westfalen, kwamen 's middags twee mensen om toen hun vliegtuigje neerstortte in een weiland. Ooggetuigen verleenden nog eerste hulp, maar dat mocht niet meer baten. Volgens de politie waren de twee slachtoffers bij een pilotenbijeenkomst op het vliegveld geweest.

Eerder op de dag stortte in de buurt van Bielefeld een propellervliegtuig neer. De 67-jarige piloot overleefde dat niet. Hij was de enige inzittende. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekendgemaakt.

In de deelstaat Hessen raakten in de ochtend twee mensen gewond bij een vliegtuigcrash. Hun toestel kwam niet goed op hoogte en stortte vervolgens neer vlak bij vliegveld Korbach. De twee zijn naar het ziekenhuis gebracht.