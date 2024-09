NOS Sport • vandaag, 21:10 Vloet verrast met paralympisch zilver op 200 meter, 'Is dit echt?'

1:47 Vloet verrast met paralympisch zilver op 200 meter

Para-atleet Levi Vloet heeft bij de Paralympische Spelen in Parijs gezorgd voor een kleine stunt door in de T64-klasse zilver te veroveren op de 200 meter.

Door een liesblessure in het voorjaar en een covid-besmetting in het najaar viel 2023 grotendeels in het water voor Vloet. In het Stade de France spoelde hij die nare nasmaak weg met een nagenoeg perfecte race.

De classificaties van para-atletiek uitgelegd De verschillende onderdelen van het para-atletiek worden aangeduid met een code. Deze bestaat uit een letter, gevolgd door een getal, waarbij het getal bestaat uit twee cijfers. Letter: T (= Track) of F (= Field) Getal: Eerste component (tientallen): visuele beperking verstandelijke beperking coördinatiestoornis (staand of zittend) kleine gestalte, amputatie of ledemaatafwijking rolstoel (race of worp) onderste ledemaat concurreert met prothese Het tweede cijfer in de classificatie verwijst naar de specifieke beperking binnen de bredere categorie die door het eerste cijfer wordt aangeduid. Waarbij geldt hoe lager het cijfer hoe groter de beperking. Een voorbeeld: bij T/F40-41 hebben we te maken met atleten met een dwerggroei. T42-44 verwijst naar atleten met beenamputaties of beenfunctiestoornissen, waarbij het tweede cijfer verdere onderscheidingen maakt tussen de niveaus van beperking.

De 28-jarige atleet uit Boxmeer, die na een beenamputatie met een blade rent, kwam in een Nederlands record van 22,47 als derde over de finish.

Diskwalificatie

Door de diskwalificatie van de Duitser Felix Streng (die zilver won in Tokio, maar in de finale in Parijs buiten zijn baan liep) schoof Vloet op naar de tweede plaats. De Nederlander eindigde in Tokio nog als zevende.

Sherman Isidro Guity Guity prolongeerde in 21,32 (ook een persoonlijk record) zijn paralympische titel. De 27-jarige atleet uit Costa Rica had in Parijs ook al goud gewonnen op de 100 meter.

"Ik weet niet wat ik moet zeggen. Is dit echt?", riep Vloet vol ongeloof toen hij tijdens een interview toen hij zag dat hij alsnog zilver had gewonnen. "Ik ga het straks nog een keer checken want ik geloof het niet. Wow."

Bekijk hieronder het interview met Vloet waarin hij hoort dat hij zilver heeft gewonnen.

2:09 Vloet hoort tijdens interview dat hij zilver wint: 'Is dit echt?'