NOS Sport • vandaag, 10:57 • Aangepast vandaag, 17:16 Gouden vloek dressuuramazone Van der Horst houdt aan in Parijs: wéér zilver

0:52 Van der Horst pakt in de kür op muziek haar derde zilver in Parijs

Als het letterlijk een haar zou kunnen schelen, zou het een haar zijn geweest. Dressuuramazone Rixt van der Horst moet ook bij de Paralympische Spelen in Parijs wéér genoegen nemen met zilver bij de kür op muziek in de grade III-klasse.

Op de klanken van Children van Robert Miles begon Van der Horst met haar paard Royal Fonq erg sterk. De 32-jarige amazone zette een prachtige kür neer en steeg boven alle voorgaande kandidaten uit met een score van 83.007.

Maar na haar kwamen nog twee kandidaten, onder wie de Amerikaanse Rebecca Hart. Van der Horst was op haar hoede voor de Amerikaanse die in Parijs al twee keer goud won, maar met zo'n hoge score kon de Nederlandse het goud al wel ruiken.

0.527

In de allerlaatste kür zat Van der Horst op het puntje van haar stoel vol spanning te kijken naar de oefening van haar concurrente. Hart reed net als Van der Horst goed en het was nagelbijtend wachten op de score van de jury.

Het oordeel? 83.534 voor Hart. Een verschil van 0.527 punt met Van der Horst waardoor zij - met tranen in haar ogen - weer genoegen moest nemen met zilver.

"Natuurlijk is het heel zuur dat we net die gouden medaille missen, daar gingen we echt voor. Maar ik ben super trots op iedereen", zei Van der Horst na afloop. "Samen met Fonq (haar paard waar ze sinds kort op rijdt, red.) ben ik nog niet klaar. Het voelt alsof we nog maar net begonnen zijn. Er ligt nog veel moois in het verschiet."

1:56 Van der Horst geeft niet op: 'Ben nog niet klaar, ligt nog veel moois in het verschiet'

Van der Horst had in Rio en Tokio bij elkaar al vijf medailles gewonnen, maar een gouden exemplaar ontbreekt nog altijd. Ook Parijs zal ze nu verlaten zonder goud. Toch kan ze met drie zilveren medailles met opgeheven hoofd huiswaarts.

Tweede goud Haerkens

Landgenoot Demi Haerkens won eerder op de dag in Parijs haar tweede gouden medaille deze Paralympische Spelen. Na het goud op de individuele proef werd ze ook paralympisch kampioen bij de kür op muziek in de IV-klasse.

Sanne Voets (IV-klasse) en Annemarieke Nobel (I-klasse) grepen net naast de medailles en werden allebei vierde.

1:42 Tweede goud voor oppermachtige dressuuramazone Haerkens in Parijs

De 26-jarige Haerkens, die de erfelijke spier- en zenuwziekte HMSN heeft, had woensdag na haar eerste goud al aangekondigd met veel vertrouwen uit te kijken naar de kür op muziek. "We hebben een speciale kür laten maken. Hij is heel gaaf geworden. Een beetje ouderwets en veel spektakel", vertelde ze.

En die speciale kür voerde ze op haar paard Daula nagenoeg feilloos uit. Daarmee behaalde Haerkens veruit de hoogste score: 83.390. De nummer twee, Anna-Lena Niehues uit Duitsland met haar paard Quimbaya 6, pakte op gepaste afstand het zilver met een score van 80.900. Het brons ging naar de Amerikaanse Kate Shoemaker met haar paard Vianne (80.170).

Hoe werkt de classificatie bij paradressuur? Bij paradressuur worden de ruiters ingedeeld in verschillende categorieën, genaamd grades, afhankelijk van de ernst van hun beperking. Grade I: Voor ruiters met de zwaarste beperkingen, vaak rolstoelgebruikers met beperkte controle over hun romp en ledematen.

Grade II: Ruiters met ernstige beperkingen in hun benen en romp, vaak rolstoelgebruikers.

Grade III: Ruiters met ernstige beperkingen in hun benen en matige beperkingen in romp of armen.

Grade IV: Voor ruiters met ernstige beperkingen in twee ledematen of blinde ruiters.

Grade V: Ruiters met lichte beperkingen in één of meerdere ledematen of slechtzienden.

"Dit is echt waar ik van gedroomd had, en dan komt het ook nog eens allemaal uit. Fantastisch, niet normaal", liet Haerkens na afloop weten. "Ik heb hier heel hard voor gewerkt."

Haerkens had wel wat zenuwen voor de kür op muziek. "Ik had heel slecht geslapen en stond ook niet heel lekker op. Maar ik heb de rust weten te bewaren. En dan is het vooral genieten."

Naast haar twee gouden medailles, haalde Haerkens met de Nederlandse ploeg ook nog zilver op het teamonderdeel.

Geen titelprolongatie Voets

De 37-jarige Voets werd drie jaar geleden in Tokio op beide individuele onderdelen paralympisch kampioen en was ook in Parijs favoriet voor het goud. Maar woensdag werd ze in de individuele proef verslagen door landgenote Haerkens en drie dagen later wist ze ook bij de kür op muziek haar titel niet te prolongeren.

Voets, die werd geboren met een afwijking in de gewrichten van beide benen, was voor de muzikale kür een samenwerking aangegaan met de band Son Mieux. Ze had een hoge moeilijkheidsgraad en zowel Voets als haar paard Demantur zag er ontspannen uit tijdens de oefening.

Met een grote lach op haar gezicht voltooide Voets de kür. Maar nadat ze op een sierlijke manier de jury had gegroet, kwamen de emoties los. In tranen verliet Voets op Demantur het strijdtoneel in de tuinen van Château de Versailles. Met haar score van 79.880 kwam ze net tekort voor brons.