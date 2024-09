Getty Jetze Plat tijdens de marathon van Londen in 2023

NOS Sport • vandaag, 08:31 Plat doet op vierde Spelen ook mee aan marathon: 'Was op zoek naar nieuwe prikkel'

Jetze Plat is bezig aan al zijn vierde Paralympische Spelen. In Tokio drie jaar geleden won hij drie gouden medailles en dit jaar in Parijs deed hij dat kunststukje in de wegwedstrijd, de tijdrit en op de triatlon nog eens over.

Maar hij heeft nog een grote ambitie: de marathon van 42 kilometer en 195 meter. "Ik was op zoek naar een nieuwe prikkel", vertelde hij voorafgaand aan de Spelen van Parijs.

"Stoppen met topsport heeft niet echt in mijn hoofd gezeten, maar ik was wel bezig met het maken van keuzes die nodig zijn om topsport te kunnen blijven bedrijven en weer echt voor die maximale resultaten te gaan. Daar had ik na Tokio wel veel moeite mee."

Plat heeft naar eigen zeggen bij de Spelen van 2021 alles kunnen winnen wat hij wilde. "Om dat te herhalen in Parijs zou natuurlijk bijzonder zijn, maar gaf me toch niet de drive om alles daar weer voor opzij te zetten en er weel vol voor te gaan."

Bekijk hoe Plat ook in Parijs al drie keer goud won:

Dus werd na Tokio de marathon de volgende grote ambitie van Plat. "De marathon sluit heel erg goed aan op de sporten die ik al doe (triatlon en handbiken, red.), het is alleen een andere afstand. Ik vind het supergaaf om daar vol voor te gaan."

Hij nam al deel aan meerdere stadsmarathons en ervaarde ook weer eens wat verliezen is. "Het is heel vervelend dat ik weer eens verloor, maar daar was ik misschien ook wel naar op zoek, het weer willen winnen. Dat winnen lukt nog niet, het is een heel sterk veld op de marathon, maar ik heb al wel op het podium kunnen komen bij stadsmarathons. Het maakt me wel nieuwsgierig hoe ver ik kan komen."

Problemen na reglementswijziging

Tijdens de marathon zit Plat in een racerolstoel en daar heeft hij begin dit jaar wel de nodige tegenslag mee gehad. "De internationale bond WPA had begin maart ineens bekendgemaakt dat er geen lichaamsdeel meer uit mocht steken aan de achterkant van de stoel. Dat kwam voor mij echt uit de lucht vallen."

Getty Jetze Plat pakt brons bij de marathon van New York

Plat: "En ik ben de enige atleet op de wereld die daar last van heeft. Mijn voet steekt namelijk aan de achterkant van mijn racerolstoel uit. En we hadden geen tijd om dat supersnel te fixen."

Na die reglementswijziging heeft Plat met zijn team "op alle mogelijke manieren" bekeken hoe hij dit kon oplossen. Inmiddels is zijn positie op de rolstoel iets aangepast, waardoor hij wel binnen de richtlijnen valt. "Ze zijn nog niet van me af", klinkt het strijdvaardig.

1:28 Plat doet op vierde Spelen ook mee aan marathon: 'Was op zoek naar nieuwe prikkel'

"Maar ik heb er wel wakker van gelegen", erkent Plat. "Omdat het buiten mijn macht lag, voelde het oneerlijk. Ik vond het heel vervelend dat het alleen mij aanging. Daardoor heb ik in het voorjaar een aantal marathons gemist."

Goud te hoog gegrepen

Mede daardoor heeft inmiddels zevenvoudig paralympisch kampioen - in 2016 pakte hij ook al goud op de triatlon - veel zin om in Parijs te laten zien wat hij kan op de marathon, als is goud waarschijnlijk te hoog gegrepen.

"De nummer een, de Zwitser Marcel Hug, staat wel echt ver boven de rest. Ik ben heel jong begonnen met handbiken en kan daarin veel winnen. Hij is heel jong begonnen met wheelen en is daarin echt een topper. Maar het zou wel heel vet zijn als ik het duel met hem aan kan gaan."

Plat denk echter niet dat het in Parijs al heel spannend gaat worden. "Ik denk dat hij er nog wel bovenuit steekt. Maar wie weet in de toekomst."

Live bij de NOS De paralympische marathon wordt zondagochtend vanaf 8.00 uur verreden in Parijs en is live te zien via een livestream op NOS.nl en de NOS-app.