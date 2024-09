Agenten reden Roksana's kat dood, maar kochten ook een nieuwe

"Slechtnieuwsgesprekken zijn nooit de leukste berichten, maar dit was ook wel even bijzonder. We dachten van tevoren dat het om een mevrouw zou gaan en dat we dan zo weer klaar zouden zijn. Maar het bleek een meisje van 9 te zijn."

Ouders niet thuis

Roksana, eigenaar van kat May, bleek alleen thuis te zijn. "Mijn collega had de kat in een zak vast en ik zag hem de zak snel achter zijn rug verplaatsen. Maar waarschijnlijk had Roksana de zak al gezien, dus besloten we het toch maar te vertellen. "Ik zei: 'Ik heb toch wel slecht nieuws voor je. May is helaas overleden.'"