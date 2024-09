NOS Sport • vandaag, 00:03 Parijs vandaag: judoën met Knegt, paardrijden met Voets en zwemmen met Kruger

Elke paralympische dag beginnen we met het programma. Wanneer komen de Nederlanders in actie? Wat staat er nog meer te gebeuren? Vandaag dag 10.

Op de voorlaatste dag van de Paralympische Spelen in Parijs zien we nog een nieuw gezicht verschijnen. Judoka Daniël Knegt meldt zich om 09.50 uur op de tatami voor zijn kwartfinale tegen de Moldaviër Ion Basoc. Eventuele finales zijn vanaf 16.00 uur.

Knegt is de tweede Nederlandse judoka in de historie van de Paralympische Spelen en gaat zaterdag om de medailles strijden in Parijs. "Ik hoop het jongensboek af te sluiten met een medaille."

Lees hier het hele verhaal van Knegt:

Dat jongensboek van de inmiddels 41-jarige De Knegt begon toen hij nog beroepsmilitair was. Op 22-jarige leeftijd raakte hij bij een oefening in Frankrijk betrokken bij een ongeluk.

Atletiek en wielrennen

Vergeet ook zeker het atletiek niet, waar in het paarse Stade de France vanaf 11.10 uur Lara Baars op zoek gaat naar een medaille in het kogelstoten en Levi Vloet aan zijn series van de 200 meter begint.

En gefietst wordt er ook weer. Marieke van Soest, deze Spelen in Parijs al winnaar van goud in de tijdrit, hoopt in de wegwedstrijd op een stunt met een medaille. Zij stapt op 12.35 uur op.

We melden ons ook weer in het paralympisch zwembad voor een volle dag met tal van Nederlanders. Vanaf 09.35 uur gaan Bas Takken (200 meter wisselslag mannen), Lisa Kruger (200 meter wisselslag vrouwen), Thijs van Hofweegen (100 meter rugslag mannen) en Liesette Bruinsma (100 meter vrije slag) te water in de heats. Eventuele finales zijn vanaf 17.00 uur.

Paardensport

Op de vroege ochtend, als de mist nog boven de velden in de tuinen van Versailles hangt, bestijgen vanaf 09.30 uur Sanne Voets en Demi Haerkens hun paard op jacht naar dressuurmedailles op de individuele vrije kür. In de landenwedstrijd pakten ze vrijdag zilver. Donderdag pakten ze al goud en zilver in het individuele event.

Ook Annemarieke Nobel (12.35 uur) en Rixt van der Horst (15.30 uur) rijden de vrije kür.