NOS Sport • vandaag, 23:16 Rolstoelbasketbalsters naar paralympische finale na spannende worsteling met Canada

De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben de finale bereikt van de Paralympische Spelen in Parijs. In de halve finale versloeg Nederland de Canadezen met 72-61.

0:58 Rolstoelbasketbalsters naar paralympische finale na worsteling met Canada

Als regerend paralympisch, wereld- en Europees kampioen nemen de rolstoelbasketbalsters met niets minder genoegen dan goud. Tegen Spanje ging het in de kwartfinales opmerkelijk moeizaam en ook tegen de Canadese vrouwen moest de ploeg van bondscoach Gertjan van der Linden er in de Bercy Arena aan de Seine hard voor werken.

In de finale speelt Nederland tegen de Verenigde Staten. Dat duel wordt zondag gespeeld.

Het werd een flinke beproeving voor Nederland. Canada, winnaar van paralympisch goud in 1992, 1996 en 2000, maakte het Nederland lastig. Kady Dandeneau (24 punten) en Arinn Young (29 punten) waren op dreef en scoorden beter dan de Nederlandse sterren Bo Kramer (12 punten) en Mariska Beijer (7 punten). Na twee kwarten gingen de Canadezen aan de leiding: 33-35.

Meer controle

In het derde kwart had Nederland meer controle, maakte het Canada steeds lastiger en liep uit naar 53-49. In het laatste kwart bleef het gat tussen Canada en Nederland steeds rond de vier, vijf, zes punten. Een knappe driepunter van Kramer halverwege het vierde kwart leek Nederland de boost te geven die het nodig had.

Maar de Canadezen gaven zich maar niet over. Tot de allerlaatste seconden moest Oranje aan de bak, totdat Kramer met wat mazzel de stand op 69-61 bracht. Nederland liep nog uit met wat vrije worpen die het in de slotfase kreeg en stelde de finaleplaats uiteindelijk met 72-61 veilig.

Beijer maakte 23 punten, Kramer scoorde 25 punten en Nederland ging er met de zwaarbevochte zege vandoor.

Hoe werkt het classificatiesysteem van het rolstoelbasketbal? Rolstoelbasketballers worden geclassificeerd op basis van hun handicap. Elke speler krijgt een score tussen 1 (zwaarste handicap) en 4,5 (lichtste handicap). Het totale aantal punten van de vijf spelers op het veld mag niet hoger zijn dan 14. Hierdoor staat er altijd een mix van hoge, midden, en lage punters op het veld. Lagepunters (1 en 1,5) zitten vaak lager in de stoel met een hogere rugleuning, terwijl hogepunters (4 en 4,5) meestal de centers zijn, hoog in de stoel met een zeer lage rugleuning. Dit puntensysteem zorgt ervoor dat teams eerlijk worden samengesteld, waardoor de sport toegankelijk blijft voor sporters met verschillende handicaps

Eerder op de avond speelden de mannen hun duel om de vijfde en zesde plek tegen Australië. Nederland verloor met 82-75 en eindigt de Paralympische Spelen van Parijs als zesde. Dat is een plek beter dan drie jaar geleden in Tokio, toen de rolstoelbasketballers als zevende eindigden.

Het Nederlands team verzekerde zich met de zesde plek wel van het behoud van de A-status. Het was een opsteker voor bondscoach Cees van Rootselaar, die zijn eigen functioneren na de zesde plek ook tegen het licht houdt. "Tuurlijk moet je kritisch zijn. Ik wil wel door maar dat is niet alleen aan mij."

Op den Orth stopt

"We waren allemaal graag voor een paralympische medaille gegaan, maar we wisten dat het veld heel sterk was. Maar we waren niet wie we konden zijn. Het was wel een fantastische ervaring voor de groep", zei Op den Orth, die zijn laatste wedstrijd voor het Nederlands team heeft gespeeld tegen Australië.

"In principe was dit mijn laatste wedstrijd. Het was super om te ervaren wat rolstoelbasketbal te bieden had. En nu ga ik mij focussen op andere dingen in het leven. Maar bellen mag altijd, ik heb hier vrienden gemaakt voor het leven."