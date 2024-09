Rex by Shutterstock Gennaro Sangiuliano

NOS Nieuws • vandaag, 20:09 Italiaanse minister van Cultuur stapt op na rel over minnares

De Italiaanse minister van Cultuur Gennaro Sangiuliano is opgestapt na een rel rondom zijn minnares, die het land dagenlang in de greep heeft gehouden. Het verhaal heeft dan ook verschillende elementen die bij dit soort schandalen vaker aan de orde zijn.

In het kort: Sangiuliano kwam in de problemen toen ene Maria Rosaria Boccia, een uit Pompei afkomstige socialite en influencer, hem eind augustus op Instagram bedankte voor haar aanstelling tot "adviseur van de minister voor grote evenementen". Zo zou ze een rol kunnen spelen bij een ontmoeting van de ministers van Cultuur van de G7-landen, later deze maand in haar eigen Pompei (Italië is dit jaar voorzitter van de G7).

Het ministerie ontkende de benoeming, maar Sangiuliano gooide olie op het vuur door te beweren dat Boccia weliswaar zijn adviseur was, maar daarvoor niet betaald werd.

@mariarosariabocciaofficial Boccia en Sangiuliano op een selfie

Het liep nog verder uit de hand toen bekend werd dat de 62-jarige Sangiuliano een liefdesrelatie had met de ruim twintig jaar jongere Boccia, wat hij ook erkende. Het weerhield haar er niet van zijn beweringen dat de functie van zijn maîtresse de belastingbetaler geen cent had gekost genadeloos te logenstraffen.

Zo toonde in nachtelijke posts op Instagram documenten waaruit zonneklaar bleek dat het stel op kosten van het departement verschillende 'dienstreizen' had gemaakt. Ook bleek in weerwil van beweringen van Sangiuliano dat ze toegang had tot vertrouwelijke informatie van het ministerie.

Interview

Woensdagavond zag Sangiuliano zich gedwongen een interview te geven aan de tv-zender RAI, waarin hij in tranen excuses maakte aan zijn vrouw en zijn baas, premier Meloni. Hij had naar eigen zeggen een goed gesprek met haar gehad en zijn ontslag aangeboden, maar dat had ze volgens hem niet geaccepteerd.

Maar zijn positie was onhoudbaar. In zijn ontslagbrief benadrukt hij nogmaals dat hij niets fout heeft gedaan en laat hij zich voorstaan op wat hij als minister allemaal heeft bereikt. Toch is de affaire een nieuwe smet op zijn toch al niet geheel schone blazoen.

Voor hij minister werd was Sangiuliano journalist en productief schrijver van biografieën en andere non-fictie. In die hoedanigheid kwam hij in opspraak toen hij had beweerd dat de (van oorsprong Italiaanse) zeevaarder Columbus (1451-1506) bij zijn reizen gebruik had gemaakt van de theorieën van de Galileo Galileï, de wetenschapper die botste met de katholieke kerk omdat hij betoogde dat de aarde om de zon draait in plaats van andersom. Probleem: Galileï leefde ruim honderd jaar later dan Columbus, van 1564 tot 1642.

Times Square in Londen

Bij een andere gelegenheid lokaliseerde Sangiluiano een van de beroemdste pleinen in de wereld, Times Square in New York, in Londen. Het weerhield de ambitieuze 'Genny' er niet van om zijn politieke ambities na te jagen. Hij is geen lid van Fratelli d'Italia, de partij van Meloni, maar hij geldt wel als een geestverwant van haar.

De affaire rondom Sangiuliano betekent dat er voor het eerst gedoe is in het kabinet van Meloni, dat sinds zijn aantreden een kleine twee jaar geleden voor Italiaanse begrippen juist een opvallend stabiele indruk had gemaakt.