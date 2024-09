NOS Sport • vandaag, 19:29 • Aangepast vandaag, 19:57 Volledig Nederlands podium in Parijs op 100 meter, met Jong als winnares

1:59 Nederlands podium op 100 meter: Jong wint voor Alkemade en Van Gansewinkel

Op de negende dag van de Paralympische Spelen in Parijs hebben Fleur Jong, Kimberly Alkemade en Marlène van Gansewinkel voor een volledig Nederlands podium gezorgd op de 100 meter sprint in de T64-klasse.

Tweevoudig wereldkampioene Jong (28) werd in 2021 nog vierde, maar snelde nu in 12,54 ongenaakbaar naar de titel. Alkemade (34), de nummer vijf van Tokio, kwam in 12,70 als tweede over de meet en regerend kampioene Van Gansewinkel (29) was dolgelukkig met brons (12,72).

Jong (wereldrecordhoudster met 12,35) had in Parijs al goud gewonnen bij het verspringen en Alkemade op de 200 meter. Van Gansewinkel had op die twee onderdelen de zilveren medaille gepakt.

Hoe werkt een 'blade' bij het atletiek? We zochten Fleur Jong en Joël de Jong op tijdens een training en voormalig para-atlete Marije Smits legt het uit. Bekijk het in de video hieronder.

3:36 Zo werkt rennen en springen met 'blades': 'Je kunt 'm instellen bij de knie'

Bij de mannen veroverde Olivier Hendriks zijn tweede paralympische medaille op de 400 meter (T64). Na het zilver van Tokio eindigde de 21-jarige Hendriks in Parijs nipt als derde.

Het podium in Parijs was hetzelfde als in Tokio, alleen waren de medailles verschillend verdeeld.

Getty Images Olivier Hendriks na het winnen van het brons op de 400 meter

Zo won de Amerikaan Hunter Woodhall het goud en verwees hij de Duitse wereldrecordhouder en titelverdediger Johannes Floors naar het zilver. Woodhall won in Tokio brons, de kleur die nu was weggelegd voor Hendriks.

De Nederlander was wel dicht bij het zilver, maar eindigde een honderdste achter de Duitser.

De classificaties van para-atletiek uitgelegd De verschillende onderdelen van het para-atletiek worden aangeduid met een code. Deze bestaat uit een letter, gevolgd door een getal, waarbij het getal bestaat uit twee cijfers. Letter: T (= Track) of F (= Field) Getal: Eerste component (tientallen): visuele beperking verstandelijke beperking coördinatiestoornis (staand of zittend) kleine gestalte, amputatie of ledemaatafwijking rolstoel (race of worp) onderste ledemaat concurreert met prothese Het tweede cijfer in de classificatie verwijst naar de specifieke beperking binnen de bredere categorie die door het eerste cijfer wordt aangeduid. Waarbij geldt hoe lager het cijfer hoe groter de beperking. Een voorbeeld: bij T/F40-41 hebben we te maken met atleten met een dwerggroei. T42-44 verwijst naar atleten met beenamputaties of beenfunctiestoornissen, waarbij het tweede cijfer verdere onderscheidingen maakt tussen de niveaus van beperking.