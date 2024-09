Getty Images Jean-Paul Montanus verliest in de halve finale maar pakt wel een bronzen medaille

NOS Sport • vandaag, 10:58 Tafeltennisser Montanus strandt in halve finales en gaat met brons naar huis

Tafeltennisser Jean-Paul Montanus is er niet in geslaagd om bij de Paralympische Spelen de finales van het enkelspel (klasse 7) te bereiken. In de halve finale moest de Nederlander het in Parijs afleggen tegen de Brit William Bayley (3-0).

Montanus gaat niet met lege handen naar huis en hoeft ook niet nog een wedstrijd om het brons te spelen. Allebei de verliezend halvefinalisten krijgen een bronzen medaille.

In de eerste game wist de Nederlander de Brit - die in Tokio het zilver pakte - nog enigszins weerstand te bieden en ging het gelijk op. Bayley trok de eerste game toch naar zich toe (11-7) en bleek toen los te zijn. De twee volgende games duurden respectievelijk zes en vijf minuten en gingen eveneens naar de Brit (11-6, 11-2).

De klassen bij paratafeltennis Paratafeltennis kent 11 sportklassen, aangeduid met nummers. De classificatie is gebaseerd op de aard en invloed van de beperking op het spelniveau. Klassen 1 tot en met 5 zijn voor rolstoelgebruikers, waarbij klasse 1 de zwaarste beperkingen heeft. Klassen 6 tot en met 10 zijn voor staande spelers, waarbij klasse 6 de zwaarste beperkingen heeft. Klasse 11 is voor sporters met een verstandelijke beperking. Voor staande spelers en sporters met een verstandelijke beperking gelden dezelfde regels als bij regulier tafeltennis. Voor rolstoelgebruikers geldt een speciale regel: zij mogen niet over de zijlijn serveren.

Samen met de sinds gisteren viervoudig paralympisch kampioen Kelly van Zon deed Montanus ook mee aan het dubbelspel. Het Nederlandse duo strandde in de achtste finales toen het verloor van China. Het Chinese duo zou later het goud pakken in het dubbelspeltoernooi.

De twee Nederlanders konden daarna al hun energie steken in het enkelspeltoernooi. Van Zon denderde door naar de finale en had het daarin knap lastig met de Turkse Kubra Korkut. Van Zon wist een 2-0 achterstand om te buigen in 3-2 en pakte zo haar vierde opeenvolgende paralympische titel.