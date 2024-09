Reuters Fleur Jong in actie tijdens de series van de 100 meter

NOS Sport • vandaag, 22:58 1-2-3'tje Jong, Alkemade en Van Gansewinkel lonkt op paralympische 100 meter sprint

Een oranje podium op de paralympische 100 meter sprint voor vrouwen (T64) is niet ondenkbaar. Fleur Jong, Kimberley Alkemade en Marlène van Gansewinkel liepen donderdag in de series van het sprintnummer de drie snelste tijden en zijn geplaatst voor de finale van vrijdagavond.

Jong, die wereldrecordhouder is voor atleten in de T62-klasse, liep in Parijs een tijd van 12,48. Alkemade, die wereldrecordhouder is in de T64-klasse, liep 12,61. Van Gansewinkel hijgt haar in de nek met 12,68.

1-2-3?

Een Nederlands 1-2-3'tje? Jong, eerder deze Spelen al winnares van goud bij het verspringen, sluit het niet uit. "Dat zou ik prachtig vinden. Ik hoop er wel op. Aan ons de taak om scherp te blijven en niet iemand ertussen te laten komen."

En wie wint dan goud? Jong durft zichzelf niet te noemen. "Zó spannend. Ik verwacht dat het heel close gaat worden. We kunnen alle drie rond de 12,5 seconden lopen."

Jong is als wereldkampioen op de 100 meter in de T64-klasse de favoriet, maar Van Gansewinkel, winnares van WK-zilver, en Alkemade loeren ook op die eerste plek.

"Ik heb er heel veel zin in. Het gaat een heel mooie race worden", zei Van Gansewinkel na de series. "Mijn doel was om harder te lopen dan ik in Tokio deed, dat is nu al gelukt. Ik denk dat het een heel leuke battle gaat worden."

Van Gansewinkel, lachend: "Maar ik durf geen uitspraak erover te doen, ik wil het niet jinxen."

De finale van de 100 meter in de T64-klasse is vrijdagavond om 19.10 uur. Vlak daarvoor, om 19.00 uur begint de finale in het speerwerpen met de Nederlandse Noëlle Roorda.

Na de 100 meter-finale is om 19.30 uur de finale van de 400 meter met Olivier Hendriks.

De classificaties van para-atletiek uitgelegd De verschillende onderdelen van het para-atletiek worden aangeduid met een code. Deze bestaat uit een letter, gevolgd door een getal, waarbij het getal bestaat uit twee cijfers. Letter: T (= Track) of F (= Field) Getal: Eerste component (tientallen): visuele beperking verstandelijke beperking coördinatiestoornis (staand of zittend) kleine gestalte, amputatie of ledemaatafwijking rolstoel (race of worp) onderste ledemaat concurreert met prothese Het tweede cijfer in de classificatie verwijst naar de specifieke beperking binnen de bredere categorie die door het eerste cijfer wordt aangeduid. Waarbij geldt hoe lager het cijfer hoe groter de beperking. Een voorbeeld: bij T/F40-41 hebben we te maken met atleten met een dwerggroei. T42-44 verwijst naar atleten met beenamputaties of beenfunctiestoornissen, waarbij het tweede cijfer verdere onderscheidingen maakt tussen de niveaus van beperking.

