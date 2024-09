Getty Kelly van Zon in actie tijdens de Paralympische Spelen in Parijs

NOS Sport • vandaag, 11:34 Tafeltennisster Van Zon met finaleplaats op koers voor vierde paralympische titel

Kelly van Zon ligt nog altijd op koers voor haar vierde paralympische titel. De 36-jarige tafeltennisster rekende in de halve finales af met de Chinese Wang Rui en speelt vanavond om 19.15 uur de finale van de WS7-klasse.

Van Zon voert al jarenlang de wereldranglijst van het paratafeltennis aan en is ook tijdens haar vijfde Spelen - bij haar paralympisch debuut in 2008 pakte ze brons - de absolute topfavoriet.

In het enkelspeltoernooi had Van Zon met minimale inspanning de halve finales bereikt. In de eerste ronde had ze een bye en in haar kwartfinalewedstrijd had ze de zege al na achttien minuten binnen.

Meer tegenstand

In de halve finale kreeg ze iets meer tegenstand. De eerste set ging verrassend naar de Chinese, maar in de tweede set was Van Zon weer bij de les. Ze denderde over de Chinese heen, won de set met 11-3 en trok daarmee de stand gelijk.

Van Zon was op stoom en pakte vervolgens ook de derde en vierde set, waardoor ze met 3-1 de zege binnensleepte.

De klassen bij paratafeltennis Paratafeltennis kent 11 sportklassen, aangeduid met nummers. De classificatie is gebaseerd op de aard en invloed van de beperking op het spelniveau. Klassen 1 tot en met 5 zijn voor rolstoelgebruikers, waarbij klasse 1 de zwaarste beperkingen heeft. Klassen 6 tot en met 10 zijn voor staande spelers, waarbij klasse 6 de zwaarste beperkingen heeft. Klasse 11 is voor sporters met een verstandelijke beperking. Voor staande spelers en sporters met een verstandelijke beperking gelden dezelfde regels als bij regulier tafeltennis. Voor rolstoelgebruikers geldt een speciale regel: zij mogen niet over de zijlijn serveren.

Ze begon met tafeltennis op haar achtste en speelde de eerste jaren bij een reguliere club. Toen Van Zon op haar veertiende werd benaderd door de nationale paratafeltenniscoach had ze daar aanvankelijk weinig zin in. Toch gaf ze het een kans. Ze raakte geïnspireerd door de verhalen van de paratafeltennissers. "En de rest is geschiedenis", schrijft ze op haar eigen website.

Van Zons oude tafeltennisclub in Dongen vernoemde een sportzaal naar haar en zelf speelt ze het liefst mee in competities tegen valide sporters. "Ik ben van mening dat, als het kan, je het moet zoeken bij een reguliere club. Ik ben geen voorstander van speciale gehandicaptenclubs", zei ze al eens.