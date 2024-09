In samenwerking met Omroep West NOS Nieuws • vandaag, 20:39 Man vast voor aanzetten tot terroristisch misdrijf, plaatste ook uitscheldvideo

De politie heeft vanmiddag een 31-jarige man uit Den Haag aangehouden voor het aanzetten tot een terroristisch misdrijf. Daarnaast wordt hij verdacht van groepsbelediging, omdat hij vorige week in een Haagse tram iemand uitschold voor "kankerhomo", dit filmde en ook zelf deelde.

Volgens de politie zou de man op Telegram hebben geschreven dat hij "een genocide aanval" wilde plegen "op een goed druk bezochte moskee". Bij het bericht over de aanval zou hij ook hebben geschreven: "Maar wil dat niet in m'n eentje doen. En niemand wil me joinen."

Video in tram

Ook is tegen de man aangifte gedaan om het incident in de tram, schrijft Omroep West. De verdachte, die vlogger is, schold vorige week donderdag een trampassagier uit voor "kankerhomo". Een omstander die ingreep kreeg daarna te horen: "Door mensen zoals jij worden deze demonen geaccepteerd".

De verdachte plaatste het filmpje, dat massaal werd gedeeld, zelf online. Op die manier kon hij door de politie worden herkend. Voor dit voorval is hij formeel niet aangehouden, volgens de politie omdat iemand voor een dergelijk vergrijp niet in voorarrest mag worden geplaatst. "Hij zal daar wel over verhoord worden."

De man wordt verdacht van opruiing tot een terroristisch misdrijf, groepsbelediging en belediging met een discriminatoir aspect.