Reuters Sam Schröder (l) en Niels Vink na hun gewonnen finale

NOS Sport • vandaag, 15:41 • Aangepast vandaag, 18:46 Rolstoeltennissers Schröder en Vink prolongeren paralympische dubbeltitel

Rolstoeltennissers Sam Schröder en Niels Vink hebben in Parijs hun paralympische titel in het dubbelspel met succes verdedigd. De twee Nederlandse quad-spelers, drie jaar geleden in Tokio ook al goed voor goud, waren in de finale veel te sterk voor het als tweede geplaatste Britse duo Andy Lapthorne/Gregory Slade: 6-1, 6-1.

De als eerste geplaatste Nederlanders, die donderdag ook tegenover elkaar staan in de enkelspelfinale, hadden iets meer dan een uur nodig om de Britten te verslaan.

Wat is quad? In het rolstoeltennis heb je drie categorieën: vrouwen, mannen en quad. In alle categorieën heb je enkelspel- en dubbelspeltoernooien. Quad is de categorie waar tennissers meedoen met een beperking in een van de armen of elders in het bovenlichaam. Quad-spelers hebben vaak hun racket aan hun hand bevestigd, sommige deelnemers rijden in elektrische rolstoelen.

In het damesenkelspel sloeg Diede de Groot zich in het enkelspel eenvoudig naar de finale door de Chinese Wang Ziying aan de kant te zetten: 6-2, 6-1. In de finale, die vrijdag op het programma staat, neemt De Groot het op tegen de als tweede geplaatste Japanse Yui Kamiji. Aniek van Koot, die in de halve finale verloor van Kamiji, speelt vrijdag om het brons tegen Wang.

De Groot, titelverdedigster, gaat op voor een herhaling van de finale van Tokio. Sinds haar overwinning op Kamiji in de Japanse hoofdstad won De Groot alle grandslamtoernooien. Ze staat nu op 23 grandslamtitels in het enkelspel.

Van Koot vecht zich terug

Van Koot wist zich na de eerste set, die ze in twintig minuten met 6-0 verloor, op te richten en er een echte wedstrijd van te maken tegen Kamiji. De Nederlandse won de tweede set met 6-4 en vocht voor wat ze waard was in de derde set. Na twee uur spelen bleek de Japanse net iets sterker: 0-6, 6-4, 4-6.

Van Koot krijgt donderdag wel kans om zich te revancheren. Dan staat ze samen met De Groot in de finale van het dubbelspel tegenover Kamiji en diens landgenote Manami Tanaka.

Bekijk hieronder een samenvatting van de enkelspelpartij van Van Koot.

3:08 Van Koot niet opgewassen tegen Japanse Kamiji

Voor Ruben Spaargaren en Tom Egberink zijn de Paralympische Spelen van Parijs voorbij. De Nederlandse mannen verloren woensdag beiden hun kwartfinale en werden eerder al uitgeschakeld in het dubbeltoernooi.

Spaargaren kon weinig beginnen tegen de Britse nummer één van de wereld Alfie Hewett: in twee sets (6-1, 6-4) was het gedaan. Egberink had niet meer kans: hij werd in twee sets (6-4, 6-1) van de baan geslagen door de Japanner Tokito Oda.

Reuters Ruben Spaargaren in Parijs