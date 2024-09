Getty Demi Haerkens op Daula

NOS Sport • vandaag, 12:51 Nederlandse dressuurploeg maakt indruk: Haerkens paralympisch goud, Voets zilver

De Nederlandse paralympische dressuurploeg heeft indruk gemaakt in de tuinen van Château de Versailles. Demi Haerkens reed op haar paard Daula naar goud (78,722) in de IV-klasse. Sanne Voets reed op Demantur naar het zilver (76,528). Het brons ging op Quimbaya 6 naar de Duitse Anna-Lena Niehues (75,222).

Het goud en zilver zijn de tweede en de derde medaille voor de Nederlandse dressuurploeg, nadat Rixt van der Horst dinsdag al zilver had gepakt in de III-klasse. Het goud van Haerkens is de elfde gouden medaille van Nederland in Parijs.

Voets onttroond

Dat de 26-jarige Haerkens het goud won en niet de 37-jarige Voets was een verrassing. Haerkens, die de erfelijke spier- en zenuwziekte HMSN heeft, maakt haar debuut op de Paralympische Spelen.

Voets, die werd geboren met een afwijking in de gewrichten van beide benen en door een ongeval met haar paard kracht en bewegingsfunctie in haar benen verloor, had in Tokio drie jaar geleden al dressuurgoud gewonnen in het individuele kampioenschap en de individuele vrije stijl. In Rio 2016 pakte ze ook goud op de vrije stijl.

In Parijs, in de tuinen van Versailles, was het goud voor Haerkens. "Heel gaaf, heel onwerkelijk", stamelde ze na afloop. "Het is een droom die uitkomt."

Haerkens zette haar winnende score neer toen Voets al gereden had. Ze moest nog 11 ruiters wachten tot duidelijk was hoeveel de score waard zou zijn. "Het kan altijd misgaan en het was spannend tot het laatste moment. Ik wist wel dat ik een goede proef had neergezet. Ik ben ik zo blij dat Daula mij door de proef heeft geholpen. Dat is heel mooi."

3:02 Haerkens verslaat grote dressuurconcurrent Voets om paralympisch goud: 'Heel onwerkelijk'

Haerkens en Voets zijn met hun eerste en tweede plek automatisch geplaatst voor de finale van de individuele freestyle-wedstrijd die zaterdag om 09.30 uur wordt verreden. Voets verdedigt dan daar haar paralympische titel. Maar ook daar aast Haerkens op een kans.

"We hebben een speciale kür laten maken. Hij is heel gaaf geworden. Een beetje ouderwets en veel spektakel. Overmorgen doen we er nog een tandje bovenop. Hopelijk kunnen we daar met het team een heel mooi resultaat neerzetten. Dat zou gaaf zijn."

Hoe werkt de classificatie bij paradressuur? Bij paradressuur worden de ruiters ingedeeld in verschillende categorieën, genaamd grades, afhankelijk van de ernst van hun beperking. Grade I: Voor ruiters met de zwaarste beperkingen, vaak rolstoelgebruikers met beperkte controle over hun romp en ledematen.

Grade II: Ruiters met ernstige beperkingen in hun benen en romp, vaak rolstoelgebruikers.

Grade III: Ruiters met ernstige beperkingen in hun benen en matige beperkingen in romp of armen.

Grade IV: Voor ruiters met ernstige beperkingen in twee ledematen of blinde ruiters.

Grade V: Ruiters met lichte beperkingen in één of meerdere ledematen of slechtzienden.