Brand in portiekflat Leeuwarden, zes woningen ontruimd

In Leeuwarden heeft brand gewoed in een portfiekflat. Bewoners van zes woningen zijn geëvacueerd. Twee van hen hadden rook ingeademd en zijn naar een ziekenhuis gebracht.

De brand ontstond even na 02.00 uur in een kelderbox. Dikke zwarte rook trok daarna naar boven. Meerdere bewoners zijn met ladders uit hun woningen gehaald. Een persfotograaf die ter plaatse was zegt dat er ook mensen van balkons op de onderste verdieping zijn gesprongen.