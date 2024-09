AFP Vancor bij de rechtbank in Stockholm

NOS Nieuws • vandaag, 03:48 'Afvalkoningin' voor de rechter in grootste Zweedse milieuzaak ooit

In Zweden is de rechtszaak begonnen tegen de zelfbenoemde afvalkoningin Fariba Vancor. Volgens justitie heeft ze met haar bedrijf op grote schaal illegaal afval gedumpt. In totaal zou 200.000 ton rommel zijn geloosd. Het is de grootste zaak over een milieudelict ooit in Zweden.

Vancor, die eigenlijk Bella Nilsson heet, stond aan het hoofd van het afvalbedrijf dat achter de de illegale afvalstortingen zou zitten. Tussen 2015 en 2020 zouden op meer dan twintig plekken grote hoeveelheden afval zijn achtergelaten of zijn begraven. Op een plek, dicht bij een natuurgebied, ontstond spontaan brand; de afvalberg brandde vervolgens twee maanden.

Het Openbaar Ministerie zegt dat het bedrijf nooit de intentie had om het ingezamelde afval volgens de regels te verwerken. Door toedoen van de ondernemer en andere verdachten zijn bodem en lucht ernstig verontreinigd door onder meer chemicaliën, lood en arseen, staat in de aanklacht.

AFP Een van de illegale afvalbergen in Skultuna, ten westen van Stockholm (foto uit oktober 2023)

Vancor, een ex-stripper die in de jaren 90 bekend werd in Zweden en daarna het bedrijfsleven in ging, is de bekendste van de tien aangeklaagden. Voor de rechter staan ook haar ex-man Thomas Nilsson, de ondernemer en reality-tv-deelnemer Leif Ivan Karlsson en een man die zichzelf afvalmakelaar noemt. Volgens hun advocaten achten ze zichzelf niet schuldig.

Het afvalbedrijf Think Pink gebruikte roze big bags, die in de hoogtijdagen overal in Zweden te zien waren. Overheden, scholen, woningcorporaties en bedrijven huurden het bedrijf in voor de afvalverwerking. Vancor en het bedrijf wonnen meerdere ondernemersprijzen.

In 2020 kwamen de misstanden aan het licht en werd de directie opgepakt. Meerdere gemeenten eisen nu schadevergoedingen, van in totaal 23 miljoen euro.