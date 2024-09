Reuters Dit kind in Phoenix zoekt verkoeling (foto uit juli 2024)

NOS Nieuws • vandaag, 02:55 Honderd dagen op rij boven 38 graden, Phoenix zucht verder onder hitte

In de Amerikaanse staat Arizona zijn ze wel gewend aan hoge temperaturen, maar de hitte van deze zomer is ook voor Arizona extreem. In de miljoenenstad Phoenix is het nu honderd dagen op rij boven de 100 graden Fahrenheit geweest, dat is 38 graden Celsius.

Het is de langste periode ooit met zulke hoge temperaturen, zegt de Amerikaanse weerdienst NWS. Het vorige '100+'-record kwam uit 1993; toen was het 76 dagen achter elkaar zo heet.

De grens van 100 graden Fahrenheit werd dit jaar in Phoenix op 27 mei voor het eerst overschreden. Sindsdien is het dus geen dag koeler geweest dan dat. Ook in de nachten zakt het kwik meestal niet onder 30 graden Celsius. Verkoeling is niet in zicht; de komende week worden temperaturen van 43 tot 46 graden verwacht.

Phoenix staat al langer bekend als de heetste stad van de VS. Zeker 150 sterfgevallen van de afgelopen maanden worden door autoriteiten gelinkt aan de hitte. Bij nog eens ruim 400 sterfgevallen wordt dat verband onderzocht. Vorig jaar waren er in totaal 645 hittedoden in de regio rond Phoenix.

Door klimaatverandering worden de hitteperiodes langer en heviger. Ook op andere plekken in het westen van de Verenigde Staten is het al tijden extreem heet en worden weerrecords gebroken.