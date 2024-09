Nederland negende in medailleklassement, China klasse apart op Paralympische Spelen

Nederland staat na dag zes van de Paralympische Spelen in Parijs op de negende plaats van het medailleklassement. Daarmee is het één plaats gezakt op de ranglijst ondanks twee gouden medailles.

Zwemmer Rogier Dorsman pakte vandaag het goud op de 200 meter wisselslag. Kimberly Alkemade (goud in een paralympisch record) en Marlène van Gansewinkel (zilver) pakten medailles op de 200 meter. Ook was er zilver voor dressuuramazone Rixt van der Horst.

Morgen zijn er voor Nederland weer medaillekansen, onder meer in het tafeltennis. Kelly van Zon hoopt voor de vierde keer op rij het goud te pakken. Opvallend detail: Nederland is het enige land dat in alle voorgaande edities van de Paralympische Spelen een medaille behaalde in het tafeltennis.