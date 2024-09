Twee kinderen in VS dood door slecht opgeborgen vuurwapens

In de VS is gisteren bij twee incidenten op een dag een kind omgekomen, omdat een volwassene een vuurwapen niet veilig had opgeborgen.

In de staat Utah schoot een jongen van 8 zichzelf in het hoofd toen hij in een auto op zijn moeder wachtte. Volgens de politie was het een ongeluk. Een getuige hoorde de moeder zeggen dat het wapen onder de stoel van de auto had gelegen. De jongen stierf in een ziekenhuis. In Utah is het onveilig bewaren van een vuurwapen niet strafbaar, ook niet als het in handen van een kind valt.