Commandant van torpedobootjager VS weggestuurd om blunderfoto

Een commandant van een torpedobootjager in de VS had achteraf gezien liever niet zijn 'actiefoto' op de Instagrampagina van de marine gehad. Er volgde een spervuur aan hoongelach op sociale media, omdat de kijker op het vuurwapen verkeerd om was gemonteerd. De marine heeft de commandant inmiddels uit zijn functie ontheven.

"Het vertrouwen is verloren in zijn mogelijkheid om de torpedobootjager USS John S. McCain te leiden", laat de marine weten in een verklaring. Het marineschip is momenteel actief in het Midden-Oosten. De officier, wiens naam niet is bekendgemaakt, wordt tijdelijk overgeplaatst naar een andere afdeling.