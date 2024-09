Tafeltennisser Montanus door naar halve finales enkelspel in Parijs

De Nederlandse tafeltennisser Jean-Paul Montanus heeft de halve finales bereikt van het enkelspel (MS7) op de Paralympische Spelen in Parijs. In vier games versloeg Montanus de Zweed Jonas Hansson: 11-5, 11-13, 9-11, 3-11.

In de eerste game liet Montanus zich nog verrassen door de Zweed. In slechts vijf minuten verloor de Nederlander de eerste game. Montanus liet zich niet gek maken en pakte - wel met enige moeite - de tweede game. Daarna had Hansson weinig meer in te brengen en in de laatste game maakte de Nederlander het af.