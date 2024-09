Koen Laureij

In samenwerking met RTV Utrecht NOS Nieuws • vandaag, 20:00 Negen jaar cel en tbs geëist tegen man die vrouwen neerstak in Utrecht

Het Openbaar Ministerie eist negen jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het neersteken van drie vrouwen in Utrecht. De verdachte, een 37-jarige man, zou de vrouwen allemaal vorig jaar september in dezelfde week en dezelfde straat hebben gestoken in hun gezicht of hals. Dat leidde tot veel onrust in de omgeving.

Bij de start van de rechtszaak bleek vandaag dat de man ernstige psychische problemen heeft. Hij verklaarde dat er een chip in zijn hoofd zit en dat hij als wapen wordt ingezet om onschuldige mensen iets aan te doen in opdracht van de duivel en mensen in de politiek.

Volgens het OM heeft de verdachte twee van de vrouwen met voorbedachten rade gestoken om hen te doden. Het derde slachtoffer zou hij in een opwelling hebben gestoken. In twee gevallen was er volgens het OM sprake van poging tot moord, in het derde geval poging tot doodslag. Drie slachtoffers eisen in totaal ruim 18.500 euro aan schadevergoedingen.

Schaar in achterhoofd

Het OM heeft meerdere bewijsstukken aangevoerd in de zaak. Zo is het DNA van de verdachte aangetroffen op de jas van het eerste slachtoffer dat op 28 september met een schaar in haar achterhoofd werd gestoken. In het huis van de verdachte werd een schaar gevonden met het DNA van de 23-jarige vrouw.

Een dag nadat de man een andere 23-jarige vrouw op een soortgelijke wijze had aangevallen en er vandoor was gegaan met haar tas, werd de man op een bewakingscamera vastgelegd toen hij probeerde te pinnen met de bankpas van het slachtoffer. De gestolen tas werd bij hem thuis gevonden.

Op de plaats van het derde incident, in de nacht van 2 op 3 oktober, lag een fietsbel met het DNA van de verdachte. Hij zou die nacht een 20-jarige vrouw die bij een vriendin achterop de fiets zat met een stanleymes of schaar in haar hals hebben gesneden. Alle incidenten vonden plaats op de Balijelaan in de Utrechtse Rivierenbuurt.

Angst en onveiligheid

De officier van justitie benadrukte de angst, onveiligheid en onrust die de verdachte in de wijk en de rest van de stad veroorzaakte. De gevolgen voor de slachtoffers waren traumatisch. In hun slachtofferverklaringen kwam naar voren dat zij vreesden voor hun leven en nog altijd lijden onder de gevolgen van de aanvallen.

De advocaat vraagt om vrijspraak. Volgens hem is niet bewezen dat zijn cliënt de daden heeft gepleegd en hij vindt het DNA-bewijs te mager. Ook de signalementen die werden gegeven door getuigen komen niet overeen met zijn cliënt, zegt de advocaat. Tbs met dwangverpleging zou niet nodig zijn, want de kans op herhaling is volgens de advocaat niet aangetoond.

RTV Utrecht meldt dat de verdachte een bekende is van politie en justitie. Het gaat om een veelpleger die zich de afgelopen tien jaar aan de lopende band schuldig heeft gemaakt aan winkeldiefstallen, fietsendiefstallen en inbraken. Eerdere behandelingen hadden geen succes. De rechter doet over twee weken uitspraak.