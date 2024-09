NOS Sport • vandaag, 19:06 • Aangepast vandaag, 19:18 Dorsman prolongeert paralympische zwemtitel in Parijs op 200 meter wisselslag

Zwemmer Rogier Dorsman heeft op de Paralympische Spelen dan toch zijn gouden medaille te pakken. Op de 200 meter wisselslag (SM11) wist Dorsman zijn paralympische titel te prolongeren.

In de klasse voor visueel beperkten zwom Dorsman in een tijd van 2.18,36 naar het goud, het zilver was voor de Oekraïense Danylo Chufarov en het brons voor de jonge Tsjech David Kratochvil.

De 25-jarige Dorsman zat tot vandaag nog niet zo heel lekker in het toernooi. Op de 100 meter rugslag werd hij vierde en op de 400 meter vrije slag moest de favoriet zijn meerdere erkennen in de 16-jarige Kratochvil en pakte hij zilver.

Daarna sprak de Nederlandse zwemmer al uit dat het op de "200 wissel en de 100 school moest gebeuren". De eerste stap is in ieder geval gezet. Daar is Dorsman blij om: "Je moet het maar doen. Je bent zo goed als je laatste race, maar ik ben blij dat het gelukt is."

Denderende debutant

Bij de vorige editie in Tokio was Dorsman nog de gevierde man, de jonge debutant haalde toen maar liefst drie gouden medailles. Op de 100 meter schoolslag (SB11), 400 meter vrije slag (S11) en dus ook op de 200 meter wisselslag (SM11) kroonde Dorsman zich tot paralympisch kampioen.

De codes van het paralympisch zwemmen uitgelegd De letters die gebruikt worden bij het paralympisch zwemmen, zoals SB13 en SM10, verwijzen naar de zwemslag, ofwel de sportklasse: S (Swimming): Vrije slag, vlinderslag en rugslag, SB (Swimming Breaststroke): Schoolslag, SM (Swimming Medley): Wisselslag. De cijfers bij het paralympisch zwemmen gaan over de classificatie van de handicap. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie groepen beperkingen: fysiek (1 t/m 10, van licht tot zwaar), visueel (11 t/m 13, van blind of zeer slechtziend tot beste visuele scherpte) en verstandelijk (14).

Dorsman is nog niet uitgezwommen in Parijs. Hij komt donderdag nog in actie in de series op de 100 meter schoolslag en een dag later op de 100 meter vlinderslag. Het drie keer goud van Tokio evenaren ziet Dorsman niet snel gebeuren. "Dat gaat heel lastig worden, maar ik hoop er donderdag nog een bij te te pakken", zei de kersverse winnaar na afloop.

Bruinsma naast podium

Liesette Bruinsma viel net naast het podium op de 200 meter wisselslag (SM11). Ze was niet opgewassen tegen de snelle Daria Lukianenko uit Rusland die in een wereldrecord naar het goud zwom (2.37,77). De twee Chinezen Ma Jia en Cai Liwen maakten het podium compleet.

De laatste Nederland in actie in het Franse zwembad deze avond, Thomas van Wanrooij, kon op de 200 meter wisselslag (SM13) geen vuist maken. Hij werd vijfde in een tijd van 2.15,38 terwijl Ihar Boki uit Belarus naar een nieuwe wereldrecord zwom en en het goud pakte in een tijd van 2.02,03. Het brons was er voor de Rus Vladimir Sotnikov (2.06,66).

