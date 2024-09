MediaTV Affakkelen in Hoek van Holland

NOS Nieuws • vandaag, 10:51 • Aangepast vandaag, 12:34 Europoort zonder stroom, chemiereuzen fakkelen gas af

In het westelijke deel van het Rijnmondgebied is de stroom uitgevallen. "Het 150.000 volt hoogspanningsstation Europoort is spanningsloos geraakt", zegt een woordvoerder. Volgens haar zit het hele bedrijventerrein Europoort zonder stroom.

De stroomuitval treft ook Brielle en Oostvoorne. Ruim 11.000 klanten zitten zonder stroom, zegt een woordvoerder van netbeheerder Stedin. "Daar zitten ook klanten tussen als BP en Exxon."

Ook Hoek van Holland was getroffen, maar inmiddels zijn daar "de meeste aansluitingen wel weer voorzien van stroom", schrijft de streekomroep WOS.

Affakkelen

Vanwege de storing zijn diverse bedrijven aan het affakkelen. Bij affakkelen worden op een veilige manier overtollige gassen verbrand. Daarbij zijn grote vlammen en rookwolken te zien. "De impact daarvan op het milieu is laag", zegt Milieudienst Rijnmond.

De beheerder van het hoogspanningsnet, TenneT, meldt dat het nog niet duidelijk is waardoor de storing komt:

TenneT zegt dat er wel vaker een storing is in het hoogspanningsstation, "maar dat het helemaal spanningsloos is, gebeurt niet vaak."

"Uit eerste analyse blijkt dat er geen grote schade is. We proberen nu de stroomvoorziening te hervatten en hopen dat dit snel lukt."

Mobiele netwerken

In het gebied staan door de stroomuitval goederentreinen stil. Een deel daarvan rijdt inmiddels weer, meldt ProRail. Verder reed de metro tussen Steendijkpolder en Hoek van Holland Strand tijdelijk niet. Ook die rijdt weer.

Rijnmond schrijft dat ook Stena Line en P&O Ferries zonder stroom zitten.

In een deel van het gebied liggen ook de mobiele netwerken eruit, melden gebruikers aan de de NOS. "In het getroffen gebied kunnen zendmasten uitvallen wanneer zij langer zonder stroom zitten", meldt de veiligheidsregio. "In dat geval hebben mobiele telefoons geen bereik meer."

'Geen gevolgen scheepvaart'

De stroomstoring heeft vooralsnog geen impact op scheepvaart, zegt een woordvoerder van de Rotterdamse haven.

"In de Rotterdamse haven is een gebied van Brielle tot aan Hoek van Holland getroffen door een stroomstoring", zegt hij. "De radarposten in het gebied, evenals de Verkeerscentrale Hoek van Holland, draaien op noodstroom. De scheepvaart is volledig functionerend en operationeel."