ANP Flexwoningen in aanbouw

NOS Nieuws • vandaag, 08:43 Mogelijk hypotheekgarantie op flexwoning op tijdelijke grond

Er komt mogelijk ook een Nationale Hypotheekgarantie voor hypotheken van flexwoningen die ergens slechts tijdelijk mogen staan. De organisatie achter de garantie (NHG) is daarover in overleg met het Rijk, de gemeenten en hypotheekverstrekkers.

De garantie dient als vangnet voor het geval iemand door bijvoorbeeld werkloosheid, scheiding of het overlijden van een partner een woning met verlies moet verkopen.

Met de garantie wordt de restschuld overgenomen en aan de bank betaald. Flexwoningen op tijdelijke grond komen daarvoor nu nauwelijks in aanmerking.

15 jaar

Dat heeft ermee te maken dat zulke woningen meestal maar vijftien jaar op een plek mogen blijven staan van gemeenten. Daarna moeten ze verplaatst worden. Hypotheekverstrekkers zijn huiverig om hypotheken te geven vanwege de onzekerheid die die tijdelijkheid oplevert. NHG hoopt met de garantie die onzekerheid deels te kunnen wegnemen.

"Wij denken er bijvoorbeeld over na of we bij flexwoningen op tijdelijke grond de restschuld bij verkoop kunnen overnemen", aldus een woordvoerder. "Bijvoorbeeld als iemand na tien jaar de woning wil verkopen, maar geen goede prijs kan krijgen omdat de flexwoning daar nog maar vijf jaar mag staan."

180.000 euro

NHG is in gesprek met gemeenten, de rijksoverheid en hypotheekverstrekkers over de mogelijkheden. Vooral voor starters op de woningmarkt zou het kopen van een flexwoning een uitkomst kunnen zijn. Een flexwoning kost volgens NHG gemiddeld zo'n 180.000 euro en een reguliere koopwoning rond de 450.000 euro.

NOS Interieur van een showroom-model van een flexwoning

Banken geven nu nagenoeg geen hypotheken aan particulieren voor de aankoop van een flexwoning op tijdelijke grond. En in de enkele gevallen dat ze het wel doen, is dat met een hypotheek met een looptijd gelijk aan de beschikbaarheid van de grond, zegt NHG. Vaak is dat rond de vijftien jaar en als je een hypotheek in vijftien jaar moet aflossen worden de maandlasten juist weer hoog.

Langer aflossen

NHG wil daarom ook dat er hypotheken komen voor flexwoningen die je in dertig jaar mag aflossen. Ook hopen ze dat gemeenten en de rijksoverheid meedenken over meer zekerheid over waar flexwoningen na vijftien jaar heen kunnen. "Het oplossen van dat deel van de problematiek ligt vooral bij hen."

NHG streeft ernaar eind dit jaar of begin volgend jaar een pilot te doen met hypotheken voor flexwoningen in enkele gemeenten.

Flexwoningen zijn nu vaak huurwoningen van corporaties en investeerders. Voor investeerders heeft de overheid al de Regeling Tegemoetkoming Herplaatsing Flexwoningen. Die moet hun meer zekerheid geven op een nieuwe locatie voor flexwoningen.

Er worden dit jaar naar verwachting ruim 8000 flexwoningen gebouwd. De overheid streeft ernaar dat het er meer worden. Want er is een groot woningtekort en een flexwoning is vaak sneller te realiseren dan een traditionele woning.