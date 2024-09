AFP Chidimma Adetshina

NOS Nieuws • vandaag, 17:56 'Weggepeste' Zuid-Afrikaanse gekozen tot Miss Nigeria

De 23-jarige Chidimma Adetshina is de nieuwe Miss Nigeria na een eerdere controversiële deelname aan de missverkiezing in Zuid-Afrika. Ze was daar het middelpunt van een nationale rel vanwege haar afkomst.

Adetshina is geboren en opgegroeid in Zuid-Afrika en heeft een dubbele nationaliteit omdat haar vader Nigeriaans is. Haar moeder heeft de Zuid-Afrikaanse nationaliteit, maar tegen haar loopt een onderzoek omdat ze die mogelijk door fraude heeft verkregen.

Op Adetshina's deelname aan de missverkiezing in Zuid-Afrika kwam kritiek van mensen die haar vanwege haar dubbele nationaliteit niet Zuid-Afrikaans genoeg vonden. Minister McKenzie van Sport, Kunst en Cultuur nam het voor die critici op. "Zuid-Afrikanen zouden er niet op afgerekend moeten worden omdat zij simpelweg de nodige vragen stellen over de vrouw die hen wil representeren als miss Zuid-Afrika".

De rel is niet los te zien van de xenofobie die veel Nigerianen in Zuid-Afrika ervaren. Mensen en bedrijven zijn geregeld het doelwit van geweld en andere aanvallen.

Oproep voor inclusiviteit

Vanwege alle commotie stapte Adetshina vorige maand uit de wedstrijd in Zuid-Afrika en besloot ze in Nigeria mee te doen. Ze noemde dat "een manier om ons te verenigen".

Na haar winst, afgelopen weekend in Lagos, deed Adetshina op sociale media een oproep voor meer inclusiviteit en acceptatie tussen Afrikaanse landen. "Laten we een continent aanmoedigen waar elke inwoner van Afrika zich vrij kan bewegen zonder vooroordelen, dromen kan navolgen en een bijdrage kan leveren aan de groei en welvaart van ons continent", schreef ze.

Miss Universe

Adetshina is voorlopig niet van plan terug te keren naar haar geboorteland Zuid-Afrika, zei ze tegen lokale media. Ze gaf aan haar nieuwe leven in Nigeria te omarmen.

Met deze winst is Adetshina door naar de internationale Miss Universe-verkiezing. Die wordt in november in Mexico gehouden.