Piazza na vijf jaar weg als bondscoach volleybalmannen

De Nederlandse volleybalbond neemt afscheid van Roberto Piazza. De bondscoach had vijf jaar de leiding over de Nederlandse mannenploeg. Het contract van de Italiaan loopt dit jaar af en wordt na goed overleg niet verlengd.

Onder Piazza slaagden de volleyballers er niet in zich te plaatsen voor de Olympische Spelen in 2021 (Tokio) en die van 2024 in Parijs. Wel behaalde hij met zijn ploeg op de EK's van 2021 en 2023 de hoogste notering in ruim 20 jaar: de vijfde plaats.

"Het is een goede match gebleken. Het is jammer dat het ons niet is gelukt om naast de volleybaldames deze zomer ook de mannen in Parijs te krijgen, maar we wisten dat het een zware opgave was", zegt technisch directeur Herman Meppelink op de site van de volleybalbond.