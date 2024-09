KLM hangt boete boven het hoofd vanwege nachtvluchten

Luchtvaartmaatschappij KLM krijgt een boete als het bedrijf nog een keer niet volgens de nachtelijke vertrekroute vliegt. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dreigt met een boete van 10.000 euro per overtreding met een maximum van 100.000 euro. De ILT ontdekte dat KLM het afgelopen jaar drie keer in de fout ging.

In juni vorig jaar en in januari en maart van dit jaar vloog KLM niet volgens de vastgelegde routes voor nachtvluchten. Die nachtrouters zijn zo ingericht dat er 's nachts minder overlast wordt veroorzaakt dan overdag. Zo mag er op bepaalde banen niet worden gevlogen.

De Inspectie had KLM al eerder gewaarschuwd dat er een last onder dwangsom zou volgen bij een derde overtreding binnen één jaar. Desondanks ging KLM in maart opnieuw in de fout.