NOS Sport • vandaag, 18:04 • Aangepast vandaag, 19:03 Geen paralympische medaille Dorsman op 100 meter rugslag, ook Kruger naast podium

Het wil maar niet lukken bij Rogier Dorsman: ook op de 100 meter rugslag lukte het de Nederlandse zwemmer niet om een gouden medaille te pakken op de Paralympische Spelen van Parijs. Dorsman, winnaar van WK-brons op deze afstand, tikte aan als vierde op 0,84 seconden van het brons.

Het goud in de S11-klasse voor visueel beperkten ging in een wereldrecord van 1.05,84 naar de Oekraïner Mikhailo Serbin. Zilver was voor David Kratochvil, brons ging naar de Oekraïner Danilo Chufarov.

De codes van het paralympisch zwemmen uitgelegd De letters die gebruikt worden bij het paralympisch zwemmen, zoals SB13 en SM10, verwijzen naar de zwemslag, ofwel de sportklasse: S (Swimming): Vrije slag, vlinderslag en rugslag, SB (Swimming Breaststroke): Schoolslag, SM (Swimming Medley): Wisselslag. De cijfers bij het paralympisch zwemmen gaan over de classificatie van de handicap. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie groepen beperkingen: fysiek (1 t/m 10, van licht tot zwaar), visueel (11 t/m 13, van blind of zeer slechtziend tot beste visuele scherpte) en verstandelijk (14).

Na zijn drie keer goud in Tokio, is het voor Dorsman in Parijs nog even wachten op het eerste goud. In de finale van de 400 meter vrije slag hield de 16-jarige Kratochvil hem vrijdag verrassend van het goud af. Zaterdag vloog regerend wereldkampioen Dorsman al uit de series van de 50 meter vrije slag en was duidelijk dat hij nog niet in zijn beste vorm verkeert. Een dag later lukte het weer niet.

Toch was Dorsman niet ontevreden. "Jammer, maar wel echt een heel goede race", oordeelde hij na zijn vierde plek. "Vrijdag heb ik niks fout gedaan, gisteren in de series wel een dure fout. Maar dat ik nu een persoonlijk record zwem, is mooi."

Dorsman krijgt nog genoeg kansen, want hij zwemt in Parijs zes afstanden. "Het is aardig wat, ja. Maar op de EK en WK heb ik zeven afstanden in zeven dagen gezwommen. En nu zes in acht, dan moet dit ook lukken. Ik ben nu wel moe. Maar ik voel mij wel goed."

Dat goud komt nog wel? "Zeker wel, op de 200 wissel en 100 school moet het gebeuren."

Ook geen medaille Kruger

Lisa Kruger kon in de paralympische finale op de 100 meter vrije slag niet mee met de snelste zwemsters. In de finale van de S10-klasse finishte de 23-jarige Nederlandse met 1.01,12 als vijfde.

Kruger was ruim zes tienden langzamer dan de Franse winnares Emeline Pierre (1.00,49), die verrassend de wereldrecordhouder en paralympisch kampioen van Tokio Aurélie Rivard naar het zilver verwees. Het brons was voor de Italiaanse Alessia Scortechini.

AFP Lisa Kruger

Kruger bleef met haar tijd één tiende verwijderd van het brons. Geen tweede medaille dus voor Kruger, die een groeistoornis in haar arm heeft, nadat ze vrijdag al brons won op de 100 meter schoolslag achter Chantalle Zijdervelds goud.

Toch zal Kruger deze race niet snel vergeten. Vanwege de uitzinnige Franse fans, die Pierre naar de overwinning schreeuwden.

"Ik vind dit heel vet. Dat Emeline wint, is bizar. Het is heel lang geleden dat Aurélie 'm niet gewonnen heeft. Dat Pierre voor haar eigen volk goud mag halen... Dat publiek werd helemaal wild. Dat zijn wij met paralympisch zwemmen niet gewend. Het slaat helemaal nergens op. Heel vet om daartussen te mogen staan."

2:40 Tussen uitzinnige Fransen grijpt Kruger naast brons 100 vrij: 'Publiek werd helemaal wild'

Teleurstelling om het mislopen van een medaille was er niet. "Ik doe dit omdat ik het leuk vind, de 100 vrij, ik heb hier niet heel hard op getraind." Op de 200 meter wisselslag, daar moet het gebeuren voor Kruger.

"Elke medaille die ik extra zou halen dan die ik op de wisselslag wil, is een cadeautje. Ik had mezelf superblij kunnen maken door hier naar brons te zwemmen, maar nu dat niet lukt, lig ik daar niet wakker van. Zolang die 200 wissel maar goed gaat."

Maandag gemengde aflossing

Maandag gaat het paralympisch zwemtoernooi verder. Dan duiken namens Nederland Olivier van de Voort, Thijs van Hofweegen, Chantalle Zijderveld en Florianne Bultje het water in voor de 4x100 meter gemengde aflossing.