NOS Nieuws • vandaag, 16:05 Drukte op stranden op warmste 1 september ooit

Het is officieel de warmste 1 september in Nederland sinds het begin van de metingen. Om 15.30 uur werd een temperatuur van 29,4 graden gemeten in De Bilt. Het oude record komt uit 1926, toen werd het 28,4 graden.

Op andere plekken in het land werd het nog warmer. Zo was het in Maastricht om 16.20 uur 32 graden. Daar werd in het 1926 31,4 graden, schrijft L1 Nieuws.

In De Bilt zijn op meerdere data later in september hogere records genoteerd. De warmste septemberdagen waren 14 september 2016 en 15 september 2020, toen werd het 31,4 graden.

Vanwege de hoge temperaturen is het op de eerste dag van september heel druk op de stranden, schrijft Omroep West. "Er zijn bijna geen parkeerplekken meer in Kijkduin en de parkeergarages op Scheveningen zijn bijna vol", aldus de gemeente Den Haag om 14.15 uur op X.

Omdat de meeste parkeerplaatsen langs de Haagse kust bezet zijn, staat het verkeer in Scheveningen vast. De gemeente vraagt strandgangers om niet meer met de auto naar Scheveningen en Kijkduin te komen.

De handhavers op het strand van Hoek van Holland schrijven op X dat het ook bij hen erg druk is vandaag.

