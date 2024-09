Fietser overleden na aanrijding in Rotterdam, twee personen aangehouden

Bij een aanrijding met een auto in Rotterdam is een fietser om het leven gekomen. De aanrijding gebeurde rond middernacht aan de Warande in de buurt van het centrum van de stad.

Er werd een traumahelikopter opgeroepen en het slachtoffer is gereanimeerd, maar kon niet meer gered worden. De auto reed na de aanrijding door, maar werd ongeveer tien minuten later door de politie gevonden. De twee inzittenden probeerden er te voet vandoor te gaan, maar konden snel worden opgepakt, meldt een woordvoerder van de politie aan de NOS. Zij worden beiden verhoord.

Over de identiteit van de twee verdachten en de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. De politie verwacht daar later in de ochtend meer duidelijkheid over te kunnen geven.