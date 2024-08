Burgemeester Parijs: olympische ringen blijven op Eiffeltoren

De olympische ringen die op de Eiffeltoren tussen de eerste en tweede verdieping zijn bevestigd voor de Zomerspelen dit jaar, blijven daar zitten. Dat heeft de burgemeester van de Franse hoofdstad gezegd in een interview met de krant Ouest-France .

"Als burgemeester van Parijs is de beslissing aan mij en heb ik de goedkeuring van het Internationaal Olympisch Comité. Dus ja, ze zullen op de Eiffeltoren blijven", zegt burgemeester Anne Hidalgo. De vijf ringen die op een hoogte van 60 meter op de iconische toren zijn geplaatst moeten wel worden vervangen door meer toekomstbestendige exemplaren.

Volgens Hidalgo zijn de huidige ringen te zwaar en niet bestand tegen de wind in de winter. De definitieve ringen zijn net zo groot, maar lichter. Het is de bedoeling dat ze op dezelfde plek op de Eiffeltoren worden geplaatst. De montage van de nieuwe ringen moet "zo snel mogelijk" gebeuren, zegt Hidalgo. De fabrikant, ArcelorMittal, is al begonnen met de bouw.