Alamy Limited Fatman Scoop

NOS Nieuws • vandaag, 18:09 Rapper Fatman Scoop (53) overleden na onwelwording op podium

De Amerikaanse rapper Fatman Scoop is op 53-jarige leeftijd overleden. De artiest zakte gisteren tijdens een optreden in de staat Connecticut in elkaar en overleed later in het ziekenhuis.

De dood van de muzikant, die eigenlijk Isaac Freeman III heette, werd door zijn tourmanager bekendgemaakt op Instagram. Scoop was bezig met een optreden in de stad Hamden toen hij onwel werd. Hij is nog per ambulance naar een plaatselijk ziekenhuis gebracht, maar zijn leven kon niet worden gered.

De uit New York afkomstige rapper stond bekend om zijn iconische, bulderende stemgeluid. Scoop maakte zijn opwachting in bekende nummers van artiesten als Missy Elliot, Mariah Carey en Timbaland.

De meeste bekendheid verwierf hij door de plaat Be Faithful, die in 1999 werd uitgebracht maar pas echt internationaal werd opgepikt in 2003. Het nummer bevat veel samples van platen van bijvoorbeeld Faith Evans en de band Chic.

De clip van Be Faithful:

Scoop werd ook beschouwd als invloedrijk figuur in de hiphopscene van New York in de jaren negentig. Zijn boekingsbureau MN2S noemt hem "een geliefd figuur in de muziekwereld. Zijn iconische stem, aanstekelijke energie en geweldige persoonlijkheid hebben een onuitwisbare stempel gedrukt op de industrie."