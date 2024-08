L1 Nieuws Het lichaam werd met een hoogwerker uit de uitgebrande woning gehaald

vandaag, 13:38 Lichaam gevonden in uitgebrande woning Roermond

In een woning in Roermond waar gisteren een grote brand woedde, is het lichaam gevonden van een overleden persoon, meldt de politie. Onderzocht wordt of het de bewoner is.

De woning brandde in de nacht van donderdag op vrijdag volledig uit. Ook drie auto's gingen in vlammen op. De politie vermoedt brandstichting: het vuur was waarschijnlijk aangestoken bij auto's die voor het huis geparkeerd stonden.

Het was niet duidelijk of er tijdens de brand mensen in het huis waren. De brandweer probeerde daar gisteren duidelijkheid over te krijgen, maar het was toen nog niet veilig genoeg om in de woning te zoeken. De politie heeft daarom met drones gezocht naar mogelijke slachtoffers, maar dat leverde gisteren niets op.

Vanochtend werd de zoektocht hervat, volgens L1 Nieuws was een bouwbedrijf aanwezig om het huis te verstevigen