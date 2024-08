AFP Prinses Märtha Louise en Durek Verrett komen aan in Geiranger voor hun huwelijk

NOS Nieuws • vandaag, 13:18 Spirituele prinses van Noorwegen geeft ja-woord aan controversiële 'sjamaan'

De spirituele Noorse prinses Märtha Louise trouwt vandaag met haar 'sjamaan' Durek Verrett. Een huwelijk dat de gemoederen van de Noren bezighoudt, aangezien hij beweert kanker te kunnen genezen en zij zegt te kunnen praten met engelen en dieren.

Volgens Verrett kennen ze elkaar uit een vorig leven in het oude Egypte, waarbij hij de farao was en zij de koningin.

Het stel is veelvuldig belachelijk gemaakt en bekritiseerd, maar wordt gesteund door de Noorse koninklijke familie. Bijna alle familieleden zijn op de bruiloft, hoewel het geen officieel koninklijk huwelijk is.

Ook prins Constantijn en prinses Laurentien zijn van de partij in het Noorse Geiranger. Het huwelijksfeest duurt vier dagen.

Wel prinses, geen koninklijke taken

De 52-jarige prinses heeft twee jaar geleden afstand gedaan van al haar koninklijke taken. Haar titel als prinses is ze niet kwijtgeraakt, al mag ze die niet gebruiken bij zakelijke activiteiten.

Daar ging ze onlangs nog mee de fout in, omdat het stel een gin uitbracht met het woord 'prinses' erop. De drank is inmiddels uit de schappen gehaald.

Journalist Tjade Michels in Zweden: "Het vertrouwen in koning Harald, de oude goede koning zoals hij in Noorwegen genoemd wordt, is rotsvast. Maar de bruiloft van vandaag doet de populariteit geen goed. Het grote verwijt in Noorwegen is dat prinses Märtha en haar partner de koninklijke naam voor hun eigen gewin gebruiken. En er zijn steeds kleine dingen waarmee dat bevestigd wordt, zoals deze week met hun eigen gin-merk. De bruiloft wordt een groot feest, en Noorwegen smult er stiekem ook wel van. Het wordt hier ook verteld als een sprookje: de prinses die verliefd wordt op de sjamaan. Prinses Märtha zegt: het gaat om ons eigen geluk en Noorwegen heeft gewoon wat moeite met onze spiritualiteit."

De Noorse regering heeft afstand genomen van het stel, omdat Verrett tijdens de coronapandemie medaillons van 200 euro verkocht die mensen zouden genezen van corona.

Het viel ook slecht dat de toekomstige man van de prinses in zijn boek Spirit Hacking schreef dat kinderen kanker kunnen krijgen als ze niet blij zijn. Märtha Louise promootte het boek op haar Instagram.

Journalist Tjade Michels in Zweden: "De moeder en zus van Verrett zeggen dat hij helemaal geen zesde generatie sjamaan is, zoals hij zelf beweert. Prinses Märtha heeft een brief ondertekend van een advocaat, waarin zij probeert critici het zwijgen op te leggen. Dat werd beantwoord met een open brief van de zus van Verrett. De boodschap van Verretts eigen familie: Noorwegen wordt wakker, vertrouw deze man niet, hij is een oplichter."

Prinses Märtha Louise is niet de troonopvolger in Noorwegen, dat is haar broer, kroonprins Haakon. Ze is wel het oudste kind van koning Harald V en koningin Sonja, maar toen ze opgroeide bestond nog de regel dat mannelijke troonopvolgers voorrang krijgen op de troon. Deze bepaling is nu geschrapt, maar niet met terugwerkende kracht.

Märtha heeft drie kinderen met schrijver Ari Behn. Het stel scheidde in 2017. Behn maakte drie jaar later een einde aan zijn leven.

De prinses bouwde aan een succesvolle carrière als spreker, auteur en eigenaar van een kledingmerk. Als zelfbenoemde helderziende heeft ze ook een 'engelenschool' geopend. Toen ze in 2010 in een Noorse krant vertelde over haar communicatie met dode mensen leverde dat veel kritiek op. Sindsdien wil ze niet meer praten met Noorse media.

Racisme

Verrett wordt als eerste zwarte man lid van een Europese koninklijke familie, al zal hij geen koninklijke titel krijgen.

In een interview met Hello! zegt de prinses dat ze sinds ze met hem is dubbel zoveel kritiek krijgt. "Ik wist niet dat er zoveel niveaus van racisme waren voordat ik hem kende." Ze stelt dat sommige mensen hem niet vertrouwen omdat hij zwart is.

De bruiloft wordt exclusief vastgelegd door het tijdschrift Hello! en Netflix. Het stel zou daar flink betaald voor krijgen.