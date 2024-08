NOS Sport • vandaag, 19:00 • Aangepast vandaag, 19:30 Dubbel paralympisch zwemgoud: Zijderveld en Bruinsma pakken titels in Parijs

1:27 Bruinsma voor tweede keer paralympisch kampioen op 400 meter vrije slag

De derde en vierde gouden medaille voor de Nederlandse paralympische ploeg in Parijs zijn binnen: zwemsters Chantalle Zijderveld heeft haar titel op de 100 meter schoolslag geprolongeerd en Liesette Bruinsma heeft goud gewonnen op de 400 meter vrije slag.

Als wereldrecordhouder en paralympisch kampioen van Tokio was de 23-jarige Zijderveld, geboren zonder rechterhand en met scoliose, de grote titelfavoriet.

Zijderveld finishte in 1.13,74, was daarmee ruim sneller dan de zilveren Chinese Zhang Meng (+1,31) en de Nederlandse Lisa Kruger (+3,40) en maakte haar status in de categorie SB9 volledig waar.

Goud Bruinsma

Een klein uur eerder had de 23-jarige Bruinsma ook al goud veroverd op de 400 meter vrije slag. Ze tikte aan in 5.00,42, een Europees record, en was daarmee flink sneller dan de zilveren Chinese Zhang Xiaotong (+3,03) en de bronzen Russin Daria Lukianenko (+3,95).

Voor Bruinsma is het haar tweede paralympische titel op dit onderdeel in de categorie S11, voor atleten met een visuele beperking.

De codes van het paralympisch zwemmen uitgelegd De letters die gebruikt worden bij het paralympisch zwemmen, zoals SB13 en SM10, verwijzen naar de zwemslag, ofwel de sportklasse: S (Swimming): Vrije slag, vlinderslag en rugslag, SB (Swimming Breaststroke): Schoolslag, SM (Swimming Medley): Wisselslag. De cijfers bij het paralympisch zwemmen gaan over de classificatie van de handicap. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie groepen beperkingen: fysiek (1 t/m 10, van licht tot zwaar), visueel (11 t/m 13, van blind of zeer slechtziend tot beste visuele scherpte) en verstandelijk (14).

In Rio had Bruinsma in 2016, destijds als zestienjarige, al verrassend goud gepakt. Op de Spelen van Tokio kwam ze niet verder dan zilver, omdat ze destijds werd verrast door de Amerikaanse Anastasia Pagonis. Als regerend wereldkampioen was Bruinsma vastberaden opnieuw paralympisch kampioen te worden.

Alleen was het voor Bruinsma in de series eerder op de vrijdag nog niet vanzelf gegaan. Ze plaatste zich met de derde tijd. Pagonis was de rapste, ruim twee seconden sneller (5.04,60). Maar in de finale schoot Bruinsma door het water van het paralympisch bad. Nu werd Pagonis verrast en eindigde ze zelfs naast het podium.

"Ik heb hier heel hard voor gewerkt", zei Bruinsma na afloop. "In Tokio had ik zilver, toen zat ik niet lekker in mijn vel. Hier ben ik lekker aan het genieten. Ik ben gaan werken met een psycholoog, waar ik heel dankbaar voor ben. Ik heb gewerkt aan mijn persoonlijke ontwikkeling, hoe ik mijn grenzen moet verleggen, hoe ik om moet gaan met spanning. Het plaatje past nu gewoon in elkaar."

2:17 Na acht jaar weer paralympisch goud voor Bruinsma: 'Zit beter in m'n vel'

Tuurlijk was er ook wel spanning in de finale. "Maar ik probeer dat nu te gebruiken in plaats van dat het tegen me gaat werken. Ik zwem hier uit liefde voor de sport en niet uit angst voor de concurrentie. Dat het dan zo uitpakt, is zo mooi", zei Bruinsma geëmotioneerd.

Derde en vierde goud

Het goud van Bruinsma en Zijderveld zijn de derde en vierde gouden medaille voor Nederland op de Paralympische Spelen in Parijs. Op donderdag wonnen Caroline Groot en Tristan Bangma goud bij het baanwielrennen.

In de race voordat Bruinsma te water ging, zwom Rogier Dorsman naar het zilver op de 400 meter aflossing, waar hij als paralympisch kampioen van Tokio had gehoopt op goud.