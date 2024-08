VRT-bazen ontslagen na kritisch rapport over werkklimaat

Het rommelt al langer binnen de omroep. In verschillende Vlaamse media verschenen dit jaar verhalen en anonieme getuigenissen over het autoritaire optreden van Jansegers. Er was veel onvrede over ingrepen van de leiding, die onder meer probeerde de uitzending van Godvergeten tegen te houden. Die documentaire, in Nederland uitgezonden door KRO-NCRV, gaat over kindermisbruik door katholieke geestelijken in België.