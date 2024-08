Tot 15 jaar cel voor leden van Brabantse drugsbende

In samenwerking met

Vijf leden van een Brabantse drugsbende zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen oplopend tot vijftien jaar. Het Openbaar Ministerie omschreef de bende in de rechtszaak als "de Champions League van de internationale cocaïnehandel". Onder de veroordeelden zijn familieleden van de veroordeelde wapen- en drugshandelaar Martien R. uit Oss.

De vier mannen en een vrouw hebben ruim zeven jaar lang duizenden kilo's cocaïne en grote hoeveelheden MDMA internationaal verhandeld. Ze betaalden loon uit aan tientallen mensen en wasten geld wit via ondergrondse bankiers die geld naar Engeland en Dubai wegsluisden, schrijft Omroep Brabant .

De leider van de bende krijgt met vijftien jaar cel de hoogste straf. Ook moet hij 12,5 miljoen euro terugbetalen. Deze Chris R. (42) is echter voortvluchtig. Zijn partner Paulina R. is veroordeeld tot een jaar celstraf waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Zoon

Hun zoon, de 20-jarige Martien R. (die zijn naam dus deelt met de drugsbaas uit Oss), hielp volgens de rechter mee met allerlei hand- en spandiensten. Hij hoeft echter niet meer de cel in. De rechtbank hoopt dat hij vanwege zijn jonge leeftijd het criminele pad verlaat, schrijft Omroep Brabant. Hij kreeg wel een taakstraf van 240 uur. De rechter zei hem dat de rechtbank "een volgende keer uit een ander vaatje zal tappen".

Twee andere 'helpers', die bijvoorbeeld geldkoerier waren, werden veroordeeld tot 2,5 en 3,5 jaar cel. Een van hen werd onlangs nog vrijgesproken van het doodschieten van een man van 30 op een woonwagenkamp in Oss.

Berichtjes

De bewijzen tegen de leden van de drugsbende komen uit onderschepte berichten die via versleutelde telefoons waren verstuurd. Daarin stuurden de leden elkaar bijvoorbeeld berichten over de handel in onder meer boli (cocaïne uit Bolivia) en colo (coke uit Colombia).