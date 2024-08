Harris hamert op politieke waarden in eerste interview samen met Tim Walz

Correspondent Verenigde Staten Ryan Hermelijn:

"De kiezers die CNN hadden aangezet om Kamala Harris beter te leren kennen, hebben zeker iets van haar karakter als presidentskandidaat meegekregen. Ze kwam kalm en zelfverzekerd over en viel niet in haar eerdere valkuil door eindeloze zinnen aan elkaar te rijgen. Haar antwoorden waren dit keer kort en afgemeten. Ze had zich duidelijk goed voorbereid op de vragen over haar posities op verschillende belangrijke thema's die van links zijn opgeschoven naar het midden. En in dat opzicht deed ze het beter dan haar running mate Tim Walz die de lastige vragen onhandig ontweek.

Harris zette ook de positieve toon van haar campagne voort door te spreken over een nieuw hoofdstuk voor de Amerikaanse middenklasse die meer economische kansen moet krijgen.

De kiezers die meer wilden weten over de details van haar plannen en hoe ze die wil gaan uitvoeren, kwamen bedrogen uit. Het interview bleef hangen in vage verkiezingsbeloftes. Opvallend was haar antwoord over haar historische race als eerste vrouwelijke presidentskandidaat van kleur. Daarop zei ze dat ze simpelweg de beste kandidaat op dit moment is, los van etniciteit en sekse.

Al met al niet een vraaggesprek dat het verloop van de race wezenlijk zal veranderen, maar het ietwat saaie interview zonder uitglijders is een goede opmaat naar het presidentiële debat met haar Republikeinse rivaal Donald Trump op 10 september in Pennsylvania."